آتش سوزی یکی از مدارس خرمشهر را به تعطیلی کشاند

مجید جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این آتش سوزی در مدرسه ای در روستای سرحانیه ۲ رخ داد، اظهار کرد: خوشبختانه در زمان بروز این حادثه دانش آموزان در مدرسه نبودند.

وی افزود: ساعت ۷:۲۲ دقیقه امروز صبح بروز یک فقره آتش سوزی در مدرسه ابتدایی دهخدا واقع در روستای سرحانیه ۲ خرمشهر به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد که اکیپ های آتش نشان به سرعت به محل اعزام شدند.

جعفری بیان کرد: از انجایی که حادثه پیش از بازگشایی مدرسه اتفاق افتاده بود و آتش نشانان با در بسته مدرسه روبرو شدند که پس از شکستن قفل در مدرسه با ابزار مخصوص وارد آن شدند.

مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی خرمشهر گفت: دود غلیظ متصاعد شده مربوط به دفتر مدیر مدرسه بود که با تلاش و اقدام به موقع آتش نشانان آتش مهار شد.

جعفری با بیان اینکه تمام وسایل موجود در دفتر مدرسه در این حادثه دچار خسارت شد اظهار کرد: دلیل بروز این حادثه توسط کارشناسان در حال بررسی است.

به گفته وی در حال حاضر یک تیم از آتش نشانی برای جلوگیری از ورود دانش آموزان به مدرسه در محل مستقر هستند و این مدرسه به دلیل یاد شده امروز تعطیل اعلام شد.