ادامه بررسی برنامه سوم در شورا

به گزارش خبرنگار مهر، شورای شهر تهران امروز چهارشنبه برای بررسی موارد دیگری از برنامه پنج ساله سوم تشکیل جلسه داد.

در این جلسه ماده ۵۸ که به موضوع انرژی های پاک و تجدیدپذیر با اولویت سیستم های تولید برق و حرارت خورشیدی نسبت به استفاده از روش های مستقیم انرژی در ساختمان های شهرداری و فضاهای عمومی بود، مورد بررسی قرار گرفت که در بند ۴ آن پیش بینی شده بود ساختمان ها شهرداری سالیانه دو درصد برق مصرفی خود را کاهش و ۲۰ درصد از برق مورد نیاز خود را از محل انرژی های تجدیدپذیر تامین کنند که زهرا نژادبهرام پیشنهاد حذف این بند را داد.

به گفته این عضو شورای شهر تهران این بند از برنامه باید در جدول شاخص ها قرار می گرفت که قرار است بعدا از سوی شهرداری به شورا ارسال شود که در نهایت اعضا با حذف این بند موافقت کردند.

زهرا نژاد بهرام رئیس کمیسیون سلامت شورا در مخالفت با حذف این بند گفت: این موضوع مصوبه دولت است و نباید حذف شود.

محمود میرلوحی نیز با بیان اینکه در کشوری مانند ترکیه که آفتاب آن کمتر از شهرهای ایران است بیشتر از انرژی خورشیدی استفاده می کنند زیرا انرژی پاک و به نفع مصالح ملی است و نباید چنین بندی حذف می شد زیرا شهرداری ساختمان های بسیاری دارد که هزینه بالایی بابت انرژی پرداخت می کند. در نهایت جایگزین این بند پیشنهاد ناهید خداکرمی بود که بر لزوم استفاده از انرژی های تجدید پذیر در ساختمان های شهرداری بدون ذکر شاخص مطرح شده بود.

در ادامه اعضای شورای شهر تهران ماده ۹۵ برنامه پنج ساله سوم را مورد بررسی قرار دادند که شهرداری را موظف کرده بود به منظور مدیریت منابع آب خام به فضای سبز و خدمات مورد استفاده و کاهش مصرف آب نسبت به تدوین برنامه عملیاتی بهره برداری از آب خام تهران اقدام کند.

در ذیل این ماده، شش بند نیز پیش بینی شده بود که شهربانو امانی پیشنهاد حذف کلی این بند را داد.

امانی در توضیح پیشنهاد خود گفت: همه می دانید که آب برای من چه میزان مهم است و متاسفانه تا به امروز هر چه تذکر در خصوص آموزش برای کاهش مصرف آب داده ام مورد بی توجهی قرار گرفته.

امانی با بیان اینکه ما ۲۰۰ میلیون متر مکعب فقط برای آبیاری فضای سبز استفاده می کنیم و ۴۰ میلیون متر مکعب برای فضاهای خدماتی گفت: متاسفانه ما سنسورهای صرفه جویی در مصرف آب در ساختمان شماره دو شورا نداریم، آن زمان برای دیگران نسخه می نویسیم.

وی تاکید کرد: پیشنهاد من برای حذف این ماده به این دلیل است که ما نباید وارد جزییات و پروژه ها شویم و شاخص ها نیز باید در جداول شهرداری آورده شود.

در ادامه این جلسه آرش میلانی رئیس کمیته محیط زیست شورا با بیان اینکه در لایحه شهرداری که در خصوص آب خام است حداقل ها کفایت شده، گفت:این ماده در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته و مورد تایید معاونت خدمات شهری و سازمان پارک ها نیز بوده است. این بند به این معنا نیست که ما پروژه ای عمل کرده ایم بلکه سیاست های تکمیلی را در این بند آورده ایم.

میلانی با بیان اینکه ما باید در سطح شهر هدف های راهبردی را مشخص کنیم، گفت: در این ماده اعلام شده طی مدت ۵ سال ۴۰ میلیون متر مکعب از مصرف آب فضای سبز کاهش پیدا کند و حذف این عدد از ماده اثربخشی آن را از بین می برد.

احمد مسجدجامعی نیز به عنوان موافق حذف گفت: این ماده مانند سایر مواد که به دلیل بیان شاخص ها حذف شدند به صورت پروژه ای به موضوع نگاه کرده و شورا باید شاخص ها را در جداول پیوستی که قرار است از سوی شهرداری ارائه شود دنبال کند.

بهاره آروین نیز در مخالفت با حذف این ماده گفت: در این ماده که ۶ بند نیز دارد تنها یک رقم عنوان شده و آن هدف گذاری نهایی است.

سکینه اشرفی معاون برنامه ریزی و امور شوراهای شهرداری تهران گفت: ما در ماده ۹۵ به شورا قول داده ایم اهداف کمی و شاخص ها را مشخص کنیم. همچنین قرار است طرح جامع آب خام را به شورا بیاوریم که در نهایت حذف این بند با ۱۳ رای مخالف به تصویب نرسید.

در ادامه حجت نظری در نقد نحوه بررسی برنامه پنج ساله سوم گفت: نباید در سیاست گذاری ها وارد جزییات شویم بلکه باید سیاست های راهبردی کلی را مشخص کنیم و وارد برنامه های اجرایی نشویم.