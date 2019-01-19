محسن روزبهانی طراح جلوه‌های ویژه میدانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طراحی جلوه‌های ویژه میدانی فیلم سینمایی «۲۳ نفر» به کارگردانی مهدی جعفری گفت: این اثر سینمایی با تهیه‌کنندگی موسسه سینمایی اوج، در بخش سودای سیمرغ سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد.

وی تاکید کرد: بازیگران این پروژه سینمایی بیشتر جوان‌های کم سن و سال بودند و همین مساله سبب می‌شد کار کردن با آنها بسیار سخت باشد. به خصوص اینکه «۲۳ نفر» دومین اثر سینمایی این کارگردان به شمار می‌رفت.

این طراح جلوه‌های ویژه میدانی تأکید کرد: هرچند این اثر یک فیلم جنگی به شمار می‌رفت اما مهدی جعفری در دومین تجربه خود به خوبی توانست از پس این پروژه برآید.

وی ادامه داد: جلوه‌های ویژه متفاوتی برای این پروژه طراحی شده بود که البته بخشی از این سکانس‌ها به دلیل نبود زمان کافی از فیلم حذف شد و نتوانستیم آن طور که می‌خواهیم روی این اثر سینمایی کار کنیم و نسبت به چیزی که از خودم توقع داشتم کمتر بود.

این هنرمند تاکید کرد: قسمت‌های اول «۲۳ نفر» دارای سکانس‌های جنگی است و بعد از آن ماجرای اسارت شخصیت‌های اصلی داستان به تصویر کشیده می‌شود.

روزبهانی در پایان گفت: این اولین پروژه سینمایی است که از نگاه و حضور نوجوانان در جنگ می‌گوید و از این نظر می‌توان آن را اثری متفاوت دانست.