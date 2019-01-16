به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین دشتی ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی ائمه جمعه وجماعات شهرستان عسلویه اظهار داشت: در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب هستیم این انقلاب نقطه عطفی درجهان شد و حکومت اسلامی برگ زرین ودرخشانی درجامعه جهانی ایجاد کرد که دین می تواند حکومت کند انقلاب ما یک پیام جدید به دنیا عرضه کرد که دین می تواند انقلاب کند و نماد حکومتی داشته باشد و پرچم عدالت به دست بگیرد.

وی افزود: دشمن به دنبال این است که اذهان مردم به ویژه قشر تحصیل کرده مشوش کند و بگوید که نظام اسلامی کارآمد نیست و به دنبال طرح شبهات باشد و به تبع آن بحث جدایی دین از سیاست مطرح کنند که از ابتدای این استقرار، این نظام اسلامی دشمنان جلوی آن ایستاده اند و این نظام با هر عیب و ایرادی استقرار پیدا کرده اگر خدایی نکرده این نظام برود، جایگزینی برای آن نیست.

امام جمعه موقت بوشهر افزود: مهمترین موفقیت ما دراین نظام این بود که یک طاغوت را کنار زدیم و این بالاترین توفیق است و قوانین حکومت اسلامی حاکم است ودرحال حال اجرا است شاید در اجرا مشکلاتی داشته باشیم.

دشتی افزود: تربیت اجتماع مهم است که امروز دست ما روحانیون است و روحانیت برای محقق کردن تربیت اجتماعی به الزاماتی نیاز دارد و یکی از این الزامات افزایش سطح علمی است و دانش ما باید به حدی باشد که جوابگوی سوالات اجتماعی مردم باشیم چون شبهه افکنی ها زیاد شده و ما باید جواب قانع کننده برای شبهات داشته باشیم.



وی الزام دیگر روحانیت را خودسازی معنوی دانست و افزود: روحانی معصوم نیست و در جامعه در کنار مردم زندگی می‌کند و ممکن است دچار لغزش یا خطا شود چون او تبلیغ دین می کند اگر خطا و اشتباه او افشا شود ضربه‌ای سنگین به دین می‌خورد.

وی به برخی مشکلات جامعه اشاره کرد و افزود: بدعت‌ها افزایش پیدا کرده بعضی برای جذب مرید نوآوری می‌کنند و با فهم خود از قرآن منشاء مشکلات دینی می شوند و در برابر سنت های اسلامی می‌ایستند یا همین عرفان‌های کاذب و نوظهور هم نمونه دیگری از این بدعت هاست.

نماینده ولی فقیه در سپاه استان بوشهر دسته‌بندی‌های سیاسی اجتماعی را یکی دیگر از مشکلات اجتماعی امروز جامعه دانست و افزود: روحانیون برای مردم نقش پدری دارند و همه فرزندان ما هستند و ما وظیفه هدایت آنها را برعهده داریم و در بعضی مواقع بحث قدرت و نزدیک شدن به قدرت باعث نشود در گروهی قرار گیریم و این باعث می شود تاثیر گذار نباشیم و قدرت تاثیرگذاری خود را از دست بدهیم.