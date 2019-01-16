«دلبند» ایرانی در میان آثار پذیرفته شده جشنواره برلین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، فیلم مستند «دلبند» به کارگردانی یاسر طالبی و تهیهکنندگی الهه نوبخت در بخش سینما و فرهنگ غذا Culinary Cinema شصت و نهمین دوره جشنواره فیلم برلین پذیرفته شد.
در دعوتنامه این فیلم آمده است: «ما با یک ریتم مناسب در فیلم، شیفته زنی شدیم که خستگیناپذیر مراقب حیوانات و مردم است»
مستند «دلبند» برای جایزه بزرگ ۵۰ هزار یورویی بهترین فیلم مستند جشنواره برلین به رقابت میپردازد.
این فیلم قصه زندگی دشوار اما شیرین یک مادر هشتاد و سه ساله و تنها به نام فیروزه را روایت میکند که زندگی منحصر به فردی در دل رشته کوههای البرز دارد.
بخش Culinary Cinema جشنواره برلین به فرهنگ غذایی، ارتباط با طبیعت و تغییرات آب و هوایی میپردازد. فیلمهای منتخب این بخش سعی دارند تبعات توجه به قدرت صنعت و شرایطی را که منجر به بیاهمیتی تاثیر آن در جهان شده است، نشان دهند.
«دلبند» یکی از آثار منتخب بخش مسابقه ملی و مسابقه بینالملل دوازدهمین جشنواره «سینماحقیقت» بود و بهمن ماه امسال نیز در جمع پنج مستند منتخب سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش درمی آید.
این مستند محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و شرکت تصویر گستر الهه پارسی (الی ایمیج) به مدیریت الهه نوبخت است که پخش بینالملل این فیلم را نیز به عهده دارد.
شصت و نهمین دوره جشنواره فیلم برلین از تاریخ ۷ تا ۱۷ فوریه ۲۰۱۹ (۱۸ تا ۲۸ بهمن) در آلمان برگزار میشود و امسال ژولیت بینوش بازیگر فرانسوی برنده اسکار به عنوان رییس هیات داوران بخش رقابتی این رویداد سینمایی انتخاب شده است.
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