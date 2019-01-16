به گزارش خبرگزاری مهر، القدس العربی امروز چهارشنبه اعلام کرد که عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهوری مصر با صدور فرمانی سفرهای رسمی مقامات ارشد این کشور را بدون کسب اجازه ممنوع کرده است.

به گزارش این رسانه، دستور مذکور شامل نخست‌ وزیر و معاونانش، وزرای دفاع، کشور، خارجه و دادگستری، رؤساهای نهادهای مستقل، دستگاه‌ های نظارتی و امنیتی و مسئولان ارشد دولت شده و حتی شامل «احمد الطیب» شیخ الازهر هم می‌ شود.

بر اساس اعلام این روزنامه، تمامی مقامات مذکور باید پیش از مبادرت به انجام سفرهای رسمی از رئیس‌جمهوری مصر اخذ مجوز نمایند.