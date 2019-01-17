کشف ۵۵ کیلوگرم حشیش/ سه قاچاقچی دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز شاکری صبح امروز در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان کردستان، اظهارداشت: با تلاش و کار اطلاعاتی نیروهای انتظامی، سه قاچاقچی مواد مخدر حشیش در این استان شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر شدند.

وی افزود: ماموران پلیس مواد مخدر استان کردستان ۵۵ کیلوگرم حشیش را کشف و ضبط کرده و دستگیرشدگان در این رابطه را پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کردستان ادامه داد: این مقدار مواد مخدر به طور ماهرانه در دو دستگاه خودروی سواری جاسازی شده بود که با هوشیاری نیروهای انتظامی کشف و ضبط شد.

شاکری یادآور شد: نیروی انتظامی از ابتدای امسال تاکنون در راستای اجرای طرح مبارزه با مواد مخدر، ۸۰۵ طرح در استان اجرا کرده که در این مدت ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

وی در پایان سخنان خود بیان کرد: دستگیری متهمان مواد مخدر در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزایش داشته است.