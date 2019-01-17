فعالیت ۱۳واحدفناور در پارک علم و فناوری استان/تحقق۷۰ نفری اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، شمس الدین هاشمی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست با خبرنگاران، افزود: واحدهای فناور فعال در پارک علم و فناوری موفق به ایجاد بیش از ۷۰ ظرفیت شغلی شده اند.

هاشمی با اشاره به تاسیس پارک و بیان اینکه سال مصوبه تاسیس پارک علم و فناوری استان در سال ۸۵ گرفته شد، بیان داشت: در سال ۱۳۹۵ تنها استان فاقد پارک علم و فناوری بودیم و با کسب مجوز رسمی تاسیس، هدفگذاری ها برای با ثمر نشستن اقدامات انجام شد.

هاشمی با تاکید بر اینکه در قالب سفر رئیس جمهوری و طرح نبود پارک علم و فناوری تامین بودجه تاسیس انجام شد، گفت: در شورای گسترش وزارت علوم طرح پارک تایید و مجوز احداث در سال ۹۶ ‌کسب و اجرایی شد.

هاشمی با اشاره به انتخاب کارشناسی شده مکان، تصریح کرد: مراحل تجهیز و تعمیر و مناسب سازی پارک عملیاتی شد و در سال ۱۳۹۷ ‌استقرار پارک در ساختمان ملکی را شاهدیم.

وی با تاکید بر برنامه ریزی برای تامین زمین پارک استان، گفت: سوله ای مورد نظر برای استقرار شرکت ها از اراضی دانشگاه پیام در نظر گرفته شده است و امیدواریم هرچه سویعتر مراحل واگذاری آن محقق شود.

هاشمی با اشاره به اینکه با در نظر گرفتن اهداف پارک، بالغ سازی تفکرات و تحقق زنجیره ایده تا بازار از اهم هدفگذاری ها قرار گرفت، بیان کرد: با تحقق مراحل مختلف، مرکز رشد ما نیز مجوز تاسیس گرفت.

رئیس پارک علم و فناوری استان حوزه های کشاورزی و گیاهان دارویی، گردشگری، توریسم، نفت، گاز و پتروشیمی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنایع دستی را از مهمترین پتانسیل ها و محورهای قابل فعالیت پارک علم و فناوری دانست.

هاشمی با طرح مشکلات برخی از واحد های تولیدی و اهمیت پیوند علم و صنعت، خاطرنشان کرد: عدم اطلاعات لازم نسبت با تکنولوژی، ضعف بازاریابی و ناتوانی در تجاری سازی از جمله مشکلات واحد های راکد استان است و تحقق پیوند صنعت و دانشگاه و رفع موارد مطرح شده از جمله هدفگذاری های پارک علم و فناوری است.

هاشمی تصریح کرد: در حال حاضر پیشبرد برنامه ها با ایجاد دو مرکز رشد در پارک علم و فناوری استان هدفگذاری شده و تلاش می شود که خروجی مناسبی در این بخش داشته باشیم.

وی افزود: مرکز رشد جامع در مرکز استان و شهرستان گچساران فعال شده است.