۱۲ میلیارد ریال سیگار قاچاق در کردستان کشف و ضبط شد

سردار علی آزادی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: در راستای برخورد با عاملان تهیه و توزیع کالای قاچاق و در پی مدت ها کار اطلاعاتی و پلیسی، ماموران انتظامی شهرستان سروآباد موفق به شناسایی کامیون حامل سیگار قاچاق شدند.
وی با بیان اینکه کامیون مورد نظر در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان مشاهده و طی یک عملیات پلیسی متوقف شد، افزود: با هماهنگی مراجع قضائی و در بازرسی از کامیون مورد نظر یک میلیون و ۶۱۰ هزار نخ سیگار خارجی کشف شد.
فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش این تعداد سیگار را بیش از ۱۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال برآورد کردند، یادآور شد: در همین راستا راننده خودرو دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.
آزادی در با اشاره به اینکه قاچاق کالا اثرات مخربی بر تولید داخلی داشته و امنیت اقتصادی را در جامعه برهم می زند، از مردم خواست در صورت اطلاع از فعالیت قاچاقچیان کالا مراتب را از طریق تماس ۱۱۰، با پلیس در میان بگذارند.
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