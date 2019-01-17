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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۴۳

فرمانده انتظامی استان کردستان:

۱۲ میلیارد ریال سیگار قاچاق در کردستان کشف و ضبط شد

۱۲ میلیارد ریال سیگار قاچاق در کردستان کشف و ضبط شد

سنندج - فرمانده انتظامی کردستان گفت: ماموران انتظامی شهرستان سروآباد با شناسایی و دستگیری عوامل تهیه و توزیع سیگار قاچاق، موفق شدند یک محموله سیگار قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد ریال را کشف کنند.

سردار علی آزادی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: در راستای برخورد با عاملان تهیه و توزیع کالای قاچاق و در پی مدت ها کار اطلاعاتی و پلیسی، ماموران انتظامی شهرستان سروآباد موفق به شناسایی کامیون حامل سیگار قاچاق شدند.

وی با بیان اینکه کامیون مورد نظر در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان مشاهده و طی یک عملیات پلیسی متوقف شد، افزود: با هماهنگی مراجع قضائی و در بازرسی از کامیون مورد نظر یک میلیون و ۶۱۰ هزار نخ سیگار خارجی کشف شد.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش این تعداد سیگار را بیش از ۱۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال برآورد کردند، یادآور شد: در همین راستا راننده خودرو دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

آزادی در با اشاره به اینکه قاچاق کالا اثرات مخربی بر تولید داخلی داشته و امنیت اقتصادی را در جامعه برهم می زند، از مردم خواست در صورت اطلاع از فعالیت قاچاقچیان کالا مراتب را از طریق تماس ۱۱۰، با پلیس در میان بگذارند.

کد مطلب 4515716

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