به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نکوداشت اصلی یکصدمین سال تاسیس هنرستان موسیقی تهران روز پنجشنبه بیست و هفتم دی ماه با حضور تعدادی از هنرمندان و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار وحدت تهران برگزارشد.

با برگزاری این جشن وارد دنیای جدیدی از موسیقی ایران شدیم

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ابتدای این برنامه ضمن قدردانی از برگزاری جشن صدسالگی هنرستان موسیقی تهران گفت: خوشحالم که امروز در جشن صدمین سالگی هنرستان موسیقی خدمت شما خانم‌ها و آقایان اهل موسیقی هستم. صد سالگی طعمی دارد از مانایی، پایایی و جاودانگی. صد سالگی بوی ماندن و جاودانه ماندن را دارد و این صد سالگی تقارنی با چهل سالگی انقلاب اسلامی پیدا کرده که امیدوارم پختگی لازم را به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: به هر حال موسیقی در ایران با لایه‌ها و شاخه‌های مختلفی یاد می‌شود. ما عمق رد پای موسیقی ایرانی را از دوران اساطیری و تاریخ بشر تا عصر ساسانی باربد و نکیساها و تا دوره‌های معاصر می‌بینیم. موسیقی به عمق تاریخ ایران راه دارد. موسیقی ایرانی از لحاظ گستره جغرافیایی با ترنم موسیقی هم‌نواست و هیچ وجبی از خاک ایران نیست که طعم موسیقی را نداشته باشد. موسیقی ایرانی در دامنه وسیعی از طبقات ایران زمین بوده است. موسیقی ایرانی هیچ گاه مخصوص یک طبقه نبوده و نیست و ما دیده‌ایم که از طبقات مرفه و عامه مردم هر یک به گونه‌ای با موسیقی حشر و نشر داشته و دارند.

وزیر ارشاد افزود: این عمق و گستره موسیقی ایرانی بخشی از هویت ایرانی است. البته در معنا نیز، موسیقی ایرانی ویژگی‌هایی دارد که نباید آن را دست کم گرفت. به اعتقاد من موسیقی و شعر دو بال هویت ایران هستند که همواره در کنار هم حرکت کرده و می‌کنند. موسیقی ایرانی موسیقی است که عواطف ناب انسانی را واگویه کرده و می‌کند. موسیقی ایرانی نمایه‌ای از تعالی معنوی انسان دارد و در نهایت اینکه روح شرقی در موسیقی ایرانی تجلی دارد.

وی تأکید کرد: به هر صورت خوشحالیم که امروز صدمین سال هنرستان موسیقی را جشن می‌گیریم و خوشحالیم که ایران می‌ماند. ما امیدواریم هزارمین سالگرد این نهادها را در کنار هم داشته باشیم و جشن بگیریم. به همین سبب من از همکارانم قدردانی می کنم که این فرصت را رقم زدند تا در پرتو صدمین سال هنرستان موسیقی تاریخ شفاهی این هنرستان ثبت شود و مقدمه‌ای باشد برای ورود به دوره جدیدی از هنر موسیقی ایرانی.

تجلیل از قدیمی‌ترین‌های هنرستان موسیقی

پس از صحبت‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حضور وی، سیدمحمد مجتبی حسینی معاون هنری وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی، لوریس چکناواریان، فرهاد فخرالدینی، حسن ریاحی و احمد مسجد جامعی از داود جعفری امید نوازنده ویولنسل، احمد حق کردار در رشته آهنگسازی نظامی و امیر اشرف آریانپور به‌عنوان قدیمی‌ترین هنرجویان و محمد اسماعیلی نوازنده تمبک، رحمت افشار نوازنده کلارینت و مینا افتاده نوازنده سنتور به عنوان پرسابقه ترین استادان هنرستان موسیقی تهران قدردانی شد.

قدردانی تعدادی از مدیران قدیمی هنرستان موسیقی از جمله غلامحسین فخیمی‌کیا، پروین‌دخت اشتهاردی و ملیحه سعیدی در حضور معاون هنری وزیر ارشاد و لوریس چکناواریان و نیز قدردانی از فرهاد فخرالدینی به‌عنوان اولین فارغ‌التحصیل هنرستان عالی موسیقی بخش بعدی مراسم را تشکیل می داد.

اجرای سرود ملی جمهوری اسلامی ایران با همراهی گروه کر هنرستان موسیقی، پخش فیلمی مستند از فارغ التحصیلان سال‌های مختلف هنرستان موسیقی تهران، اجرای دو نوازی سنتور و تمبک سعید ثابت و محمد اسماعیلی، اجرای ارکستر سازهای بادی تهران به رهبری جاوید مجلسی، پخش کلیپی از فرآیند برگزاری ویژه برنامه های جشن صد سالگی هنرستان موسیقی، اجرای چند قطعه موسیقی ایرانی به سرپرستی علی پژوهشگر، رونمایی از تمبر و کتاب صد سالگی هنرستان موسیقی توسط تقی ضرابی رییس هیات مدیره خانه موسیقی و تعدادی از معاونان وزیر ارشاد، اجرای ارکستر مشترک هنرستان های موسیقی دختران و پسران به رهبری سهراب کاشف، بریدن نمادین کیک تولد جشن صد سالگی توسط از جمله بخش‌های مختلف این مراسم با اجرای نیما رئیسی بود.