اجلاس اقتصادی داووس در فضای پرریسک اقتصاد جهان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، درحالیکه رهبران دولتها و شرکتهای بزرگ جهان، هفته آینده برای اجلاس سالانه اقتصاد جهانی، به داووس میروند، روابط جهانی بیشتر از هر موقع دیگری غیرقابل پیشبینی شدهاند.
در ۱۲ ماهی که از اجلاس قبلی سپری شده است، روابط تجاری و دیپلماتیک جهانی و همچنین سیاستگذاریهای داخلی، حالوهوای خوبی ندارند.
دفتر اجلاس داووس، روز گذشته گزارش ریسکهای جهانی را منتشر کرد و در این گزارش اعلام کرد که ریسکهای جهانی در حال شدت گرفتن هستند، اما اراده جمعی برای از بین بردن آنها به وجود ندارد.
در این گزارش آمده است که تعرفههای واردات آمریکا و تعرفههای متقابل کشورهای دیگر، به ویژه چین در برابر آن، روی کار آمدن دولت پوپولیست در ایتالیا، یکی از اقتصادهای بزرگ اروپا، افت محبوبیت امانوئل ماکرون و اعتراضات گسترده جنبش زرد، کنارهگیری آنگلا مرکل در اکتبر آینده و به تفاهم نرسیدن جناح چپ و راست آلمان، رکورد زدن تعطیلی دولت آمریکا و تداوم آشفتگیهای برگزیت و مشخص نشدن سرنوشت آن، ریسکهای تهدیدکننده فضای سایبری و خطرات زیستمحیطی، شرایط جهانی را از همیشه پر التهابتر کرده است.
اجلاس داووس امسال، میزبان مقامات بیش از ۱۰۰ کشور جهان و همچنین مدیران ارشد بیش از ۱۰۰۰ شرکت بینالمللی است. زمینه اصلی اجلاس امسال، «جهانیسازی ۴» اعلام شده است.
موسس اجلاس اقتصادی جهانی داووس (دابلیوایاف)، کلاوس شوآب، میگوید: جهانیسازی پدیدهای است که با تکنولوژی و حرکت ایدهها افراد و کالاها، به پیش میرود. جهانیسازی یک ایدئولوژی است که آزادسازی نوین جهانی را بالاتر از منافع ملی قرار میدهد. کسی نمیتواند منکر آن شود که ما در دنیایی جهانیسازیشده زندگی میکنیم.
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