تمامی مدارس چهاردانگه روز شنبه تعطیل است

علیرضا طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعطیلی تمامی مدارس منطقه چهاردانگه مازندران اظهار داشت: با توجه به بارش شدید برف و برودت هوا ، کلیه مدارس منطقه چهاردانگه در همه دوره های تحصیلی، روز شنبه ۲۹ دیماه ۹۷ تعطیل خواهد بود.

وی ادامه داد: هرگونه اخبار و اطلاعات مربوط به تعطیلی مدارس استان از طریق اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران و رسانه استانی اعلام خواهد شد.

موج جدید زمستانی که از روز پنجشنبه در مازندران حاکم شده است سبب بارش شدید باران و برف در مناطق مختلف استان و کاهش محسوس دما شده است.

به گزارش مهر، مازندران بیش از ۵۰۰ هزار دانش آموز دارد که در ۴ هزار مدرسه در حال تحصیل هستند.