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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۵۵

به دلیل برودت هوا؛

تمامی مدارس چهاردانگه روز شنبه تعطیل است

تمامی مدارس چهاردانگه روز شنبه تعطیل است

ساری - سخنگوی آموزش‌ و پرورش مازندران گفت: تمامی مدارس منطقه چهاردانگه ساری روز شنبه به دلیل برودت هوا تعطیل است.

علیرضا طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعطیلی تمامی مدارس منطقه چهاردانگه مازندران اظهار داشت: با توجه به بارش شدید برف و برودت هوا ، کلیه مدارس منطقه چهاردانگه در همه دوره های تحصیلی،  روز شنبه ۲۹ دیماه ۹۷ تعطیل خواهد بود.

وی ادامه داد: هرگونه اخبار و اطلاعات مربوط به تعطیلی مدارس استان از طریق اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران و رسانه استانی اعلام خواهد شد.

موج جدید زمستانی که از روز پنجشنبه در مازندران حاکم شده است سبب بارش شدید باران و برف در مناطق مختلف استان و کاهش محسوس دما شده است.

به گزارش مهر، مازندران بیش از ۵۰۰ هزار دانش آموز دارد که در ۴ هزار مدرسه در حال تحصیل هستند.

کد مطلب 4516314

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