علی گودرزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش برف در دو روز اخیر در سطح شهرستان بروجرد اظهار داشت: خوشبختانه در حال حاضر هیچگونه مشکلی در سطح راه های روستایی و ورودی و خروجی شهر نداریم.

وی افزود: در دو روز اخیر نیروهای راهداری بروجرد با ادوات و تجهیزات به برف روبی و پاکسازی جاده های روستایی پرداخته اند و با توجه به بارش برف در شبانه روز گذشته مشکلی وجود ندارد و تردد در راه های روستایی بر قرار است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بروجرد با بیان اینکه هم اکنون در بیش از ۱۰۰ راه روستایی عملیات برف روبی در حال انجام است، ادامه داد: از اول صبح امروز نیروهای اداره راهداری بروجرد با تجهیزات و ادوات کافی در حال پاکسازی و برف روبی بیش از صد راه روستایی با توجه به اولویت بندی روستاهایی با جمعیت بیشتر هستند و تردد در این مسیرها میسر است.

گودرزی با بیان اینکه مسیر روستایی «دودانگه» بروجرد که مشکل داشت هم بازگشایی شده است، تصریح کرد: در تلاش هستیم عملیات پاکسازی و برف روبی راه های روستایی را تا پایان وقت امروز به اتمام برسانیم.

وی یادآور شد: عملیات برف روبی توسط سه اکیپ راهداری بروجرد در محورهای اراک، اشترینان، خرم آباد- آبسرده در مواقع بحران و بارش سنگین برف انجام می شود.