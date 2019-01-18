۱۶۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال فراگیر در مازندران پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران اصغری پیش ازظهر جمعه در کارگاه آموزشی بیمه بیکاری از کسب رتبه دوم کشوری استان مازندران در پرداخت تسهیلات بند ب تبصره ۱۸ یا اشتغال فراگیر خبر داد و گفت: در این بخش تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان انعقاد قرارداد صورت گرفته و ۱۶۰ میلیارد تومان پرداختی داشته ایم.
وی تصریح کرد: با وجود مشکلات اقتصادی در استان طبق اعلام مرکز آمار ایران شاهد کاهش نرخ بیکاری در مازندران هستیم و اگر در این بخش سلیقهای عمل میشد افزایش بیمه بیکاری بیشتر بوده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه جمعیت فاقد شغل مازندران بیشتر فارغالتحصیل دانشگاهی هستند، اضافه کرد: به همین دلیل این افراد علاقهای به کار یدی ندارند و اگر هم بخواهند در بخشهای خصوصی هم جذب شوند بیشتر به شغلهای پشتمیزنشینی علاقه نشان میدهند.
این مسئول با بیان اینکه اکثر بیکاران و افراد جویای کار دارای تحصیلات عالیه و مدرک بالاتر از فوق دیپلم هستند، گفت: بخش عمده ای کارجویان را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند.اصغری تصریح کرد: کمک به واحدهای بحران دار و در حال توسعه ضرورت دارد و کارگاه هایی که می خواهند وضعیت موجود را حفظ کنند باید حمایت شوند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تصریح کرد: با تعامل و وفاقی که بین کمیته های دونفره روابط کار در استان و شهرستانها ایجاد شده است سبب شده است تا آمار بیمه بیکاری در استان را تعادل برسانیم.
سیدحسین درویشی مدیرکل آموزش فنی و حرفهای مازندران نیز با اشاره به اینکه رسالت فنی و حرفه ای ایجاد مهارت برای کارجویان است، گفت: آموزشهای فنی و حرفه ای در دو بخش دولتی و خصوصی است که در بخش دولتی ۲۰ مرکز در استان در حال فعالیت هستند.
تحقق ۷۲ درصد تعهدات آموزشی فنی و حرفه ای
وی با اعلام اینکه با سازو کارهای مختلف دنبال ایجاد اشتغال هستیم تصریح کرد: ارتقای مهارت برای ثبات شغلی و آموزش در ایجاد مهارت با قشر کار و کارگر بیگانه نیست.
درویشی با تاکید بر توسعه آموزش های مهارتی متناسب با نیاز روز، گفت: تربیت نیروی ماهر و متخصص، مطابق با نیاز بازار کار، ضرورت اشتغال پایدار است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای مازندران خاطرنشان کرد: امسال تعهد آموزشی ما در بخش دولتی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر ساعت است و تاکنون بیش از ۷۲ درصد از تعهدات آموزشی دولتی ما انجام شد.
سیدعلی اصغر محمودی مدیرکل تامین اجتماعی مازندران نیز گفت: از مجموع جمعیت استان یک میلیون و ۹۵۰ هزار نفر، تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند.
وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی ۲۰نوع خدمات را به افراد تحت پوشش ارائه میکند، گفت: مهمترین این خدمات تعهدات بلندمدت شامل ،درمان ،بازنشستگی ،ازکارافتادگی وبازماندگان است.
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