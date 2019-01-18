برخی از مدارس اردبیل در روز شنبه تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، بارش سنگین برف که از عصر چهارشنبه در نواحی مختلف استان اردبیل آغاز شده و تا ساعاتی پیش نیز ادامه داشت منجر به بروز مشکلاتی در رفت و آمد روزمره مردم و تعطیلی برخی از مراکز آموزشی شد.
در پی شرایط جوی ناپایدار و سرد موجود در اردبیل، ادارهکل آموزش و پرورش استان در اطلاعیهای مدارس چهار شهر را در روز شنبه تعطیل اعلام کرد.
پیرو اطلاعیه صادر شده مدارس شهرستانهای اردبیل، مشگینشهر، ارشق و لاهرود در مقاطع پیشدبستانی و ابتدایی سری پیش از ظهر تعطیل خواهند بود.
گفتنی است اطلاعیه مذکور اولین اطلاعیه صادره از ادارهکل آموزش و پرورش استان بوده و در ساعات آینده احتمال تغییر در اطلاعیه مذکور و اعلام تعطیلی دیگر شهرها و مقاطع تحصیلی نیز وجود دارد.
با توجه به بارش سنگین برف و عبور سامانه ناپایدار جوی سازمان هواشناسی همچنان دمای نقاط مختلف استان را به ویژه در ساعات صبح زیر صفر درجه پیشبینی کرده و در این مدت یخبندان شدید و کولاک برف دور از انتظار نخواهد بود.
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