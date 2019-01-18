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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۲۳:۲۳

امدادرسانی به مادر باردار گرفتار در گردنه امین الله بجنورد

امدادرسانی به مادر باردار گرفتار در گردنه امین الله بجنورد

بجنورد- مادر باردار گرفتار در برف و کولاک گردنه امین الله بجنورد با امدادرسانی به موقع به بیمارستان بنت الهدی منتقل و زایمان وی با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اورژانس و فوریت های پزشکی خراسان شمالی دراین باره اظهار کرد: ساعاتی پیش مادربارداری با وسیله نقلیه شخصی در مسیر گردنه امین الله و در مسیر انتقال به بیمارستان گرفتار برف و کولاک شده بود .

تقی دولت آبادی تصریح کرد: باتوجه به مسدود شدن گردنه قبل از رسیدن خودروی امدادی، خودروی پلیس راهنمایی و رانندگی به دلیل نزدیکی به موقعیت، نسبت به اعزام مادر اقدام و وی را به موقع به بیمارستان منتقل کردند.

وی افزود: این مادر در بارداری چهارم پس از اعزام به بیمارستان فرایند زایمان طبیعی را طی کرده و در حال حاضر مادر و نوزاد هردو در صحت و سلامت کامل قرار دارند.

این مسئول با تاکید براینکه باید در وضعیت جوی نامساعد تا حد امکان از سفرهای غیر ضروری خودداری کرد، گفت: اورژانس همواره آمادگی لازم برای خدمت رسانی را دارد و ضروری است در مواقع بحرانی مسیر عبور و تردد برای خودروهای امدادی باز شود.

کد مطلب 4516703

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