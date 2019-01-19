به گزارش خبرنگار مهر، کاربران شبکه‌های اجتماعی چالش عکس ۱۰ سال پیش را به بهانه‌ای برای طرح دغدغه‌های محیط زیستی بدل کردند.

در آغاز این چالش با هشتگ #۱۰yearschallenge بهانه‌ای برای انتشار عکس‌هایی از چهره کاربران در ۱۰ سال پیش و امروز و مقایسه آن دو بود، اما فعالان محیط زیست به سرعت آن را به چالشی برای ارائه تصاویری از محیط زیست به فاصله ده سال بدل کردند.

عکس‌های هوایی از دریاچه ارومیه بخشی از بیشترین تصاویر این چالش محیط زیستی را به خود اختصاص داد.

رودخانه کارون و نگرانی‌ها از انتقال آب و دیگر برداشت‌های غیرمجاز که منجر به خشکی آن شده هم موضوع دیگر این چالش بود.

زاینده‌رود که قربانی برداشت‌های غیرمجاز صنایع و کشاورزی در بالادست شده هم موضوع بخش دیگری از عکس‌های این چالش محیط زیستی شد.

دریاچه هامون هم از چشم کاربران دغدغه‌مند محیط‌زیست در شبکه‌های اجتماعی دور نماند.

گاوخونی، بختگان، پریشان و تالاب‌های دیگر هم سهمی از این چالش در شبکه‌های اجتماعی داشتند.