۹۰ سمن فعال در کرمان وجود دارد/طراحی ۵۰۰ برنامه ویژه دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی امیری خراسانی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری اظهار داشت: استان کرمان در بهمن ماه میزبان دومین مجمع ملی سمن های جوانان ایران است و سال گذشته اولین مجمع در استان فارس برگزار شد.

وی با اشاره به برگزاری اولین دوره انتخابات هییت رئیسه ملی سمن ها در کرمان، افزود: هر استان سمن های جوانان دارد و پیش نیاز اصلی سمن ها بازه سنی ۱۹ تا ۲۹ سال است.

امیری خراسانی از وجود ۹۰ سمن فعال در استان کرمان خبر داد و افزود: در دولت دوازدهم در زمینه سمن ها گام ویژه ای بر داشته شده است و به دنبال این هستیم تعداد سمن ها را تا سال ۱۴۰۰ به ۱۷۰ سمن در سطح استان برسانیم.

مدیرکل ورزش و جوانان بیان کرد: سمن های جوان اعتبار نامه خود را از وزارت ورزش و جوانان می گیرند و هر چند سمن های داریم که اعتبارنامه خود را از وزارت کشور دریافت می کنند.

وی گفت: سمن های استان کرمان جلسه تشکیل می دهند و از بین اعضای خود هیئت ریئسه را تشکیل می دهند و هیئت رئیسه های استانی برای دومین بار در کرمان دور هم جمع می شوند و هیئت رئیسه ملی را تشکیل خواهند داد.

امیری خراسانی با اشاره به اینکه هیئت رئیسه ملی ۹ نفر عضو دارد، افزود: از هر استان یک نفر به عنوان کاندیدا معرفی می شود و در نهایت از بین ۳۱ نفر کاندیدا ۹ نفر رای می آورند .

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان بیان داشت: به گفته معاون امور ساماندهی جوانان وزارت و ورزش و جوانان برای اولین بار چنین انتخاباتی در ادوار تاریخ در کشور برای جوانان برگزار می شود و این یک افتخار این است که در کرمان برگز ار می شود.

وی افزود: استان های دیگر فشار می آوردند که دومین مجمع سمن ها در استان های آنها برگزار شود و دلیل برگزاری دومین مجمع سالیانه سمن های جوان در کرمان لابی کاری نیست.

وی ادامه داد: در این دو سال فعالیت ها و عملکرد ما در حوزه جوانان باعث شد بتوانیم وزارتخانه را مجاب کنیم این میزبانی را به استان کرمان واگذار کند؛ زیرا کرمان پهناورترین استان کشور و یکی از محرومترین استان ها اما با ظرفیت بالاست.

امیری خراسانی عنوان کرد: در سال گذشته پیشرفت در تشکیل ستاد ساماندهی استان و شهرستانی کرمان با ۴۰۰ درصد پیشرفت رتبه اول را کسب کردیم و در سال ۹۷ در هفته جوان از بعد انجام کمیتی و کیفیتی برنامه های حوزه جوانان که توسط خود سمن ها برگزار شد رتبه دوم کشور را به دست آوردیم.

وی گفت: سمن های استان کرمان به تمام معنا اقتصاد مقاومتی را اجرایی کردند و پولی که وزارت ورزش و جوانان در اختیا ما در این زمینه گذاشته بود حدود ۴۰ میلیون تومان بود؛ اما بعضی استان ها در این زمینه ۵۰۰ میلیون هزینه تومان کرده اند اما در رتبه ها پایین تر از ما قرار گرفتند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان تصریح کرد: در نیمه اول سال جاری در زمینه صدور اعتبارنامه سمن های جوان رتبه دوم کشوری را کسب کرده ایم و همچنین در زمینه صدور اعتبارنامه سمن های جوان در حوزه فعالیت امور بانوان رتبه دوم را کسب کردیم.

امیری خراسانی بیان داست: در حال حاضر در امور جوانان مشکلات فراوانی داریم اما همه مسایل مربوط به وزارت ورزش نیست بر اساس تعاریفی که وجود دارد وظیفه وزارت ورزش و معاونت ساماندهی امور جوانان به خودباوری رساندن حوزه جوانان است که سمن ها باید به سمتی بروند که تصدی گری را از دولت بگیرند و مشکلات را حل کنند.

وی ادامه داد: برخی مسایل مانند بحث مسکن، اشتغال، ازدواج را نباید ما پیگیری کنیم، رئیس ستاد ساماندهی امور جوانان در استان استاندار، دبیر مدیرکل ورزش و جوانان، اعضا مدیرکل های دستگاه های مختلف هستند که تصمیم گیری برای حل مشکلات جوان در این ستاد انجام می شود.

امیری خراسانی تا کید کرد: از اصحاب رسانه درخواست دارم با پیگیری و تاکیدات خود استانداران و فرمانداران را ترغیب به تشکیل ستاد ساماندهی امور جوانان استانی و شهرستانی کنید؛ در بحث اشتغال و کار ابزار دست من نیست.

وی گفت: باید همه دستگاه ها در کنار هم‌باشد تا بتوان مشکلات امور جوانان را حل کرد و در مجموع در امور جوانان اتفاقات خوبی رخ داده و سعی کردیم تا جایی که امکان دارد، امور جوانان از زیر سایه ورزش خارج شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان از طراحی ۵۰۰ برنامه های برای چهلمین سالگرد انقلاب خبر داد و افزود: از سال گذشته چهلمین کمیته فجر را برای جمع بندی و اتمام پر وژه های نیمه تمام تشکیل دادیم و الحمدالله خیلی از پروژه های نیمه تمام را به پایان رساندیم و بعضی را تا سال ۹۸ به اتمام می رسند.