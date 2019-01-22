به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در نشست صمیمی با معاونین جوانان و روسای مجامع استانی سازمان های مرم نهاد جوانان در استان کرمان گفت: بعد از ۴۰ سال که از انقلاب اسلامی می گذرد این اولین بار است که آرزوی جوانان در خصوص سازمان های مردم نهاد محقق خواهد شد و فردا اعضای هیات رییسه مجمع ملی سمنها انتخاب خواهند شد.



وی تصریح کرد: با همه مشکلات و سختی هایی که در این زمینه وجود داشت توانستیم به توافق خوبی با وزارت کشور برای تخصیص شناسه سمن های جوانان برسیم و هویت سمن های جوانان به رسمیت شناخته شد.



تندگویان با اشاره به موافقت شورای عالی جوانان با تغییر سن جوانی از ۱۵ تا ۲۹ سال به ۱۸ تا ۳۵ سال گفت: همه این موفقیتها باعث شد تا فردا اولین انتخابات مجمع سمنهای جوانان برگزار شود.



وی با ابراز خرسندی از نشست معاونین امور جوانان استانها با روسای مجامع استانی سمنها گفت: این اولین بار است که به صورت همزمان نشستی با معاونین جوانان استانها و روسای مجامع استانی سمنها داریم که بسیار اتفاق خوبی است و همدلی همه دوستان را نشان می دهد.



تندگویان گفت: فردا روز مهم و فشرده ای است که بعد از انتخابات، معاون اول رییس جمهور و وزیر ورزش و جوانان نیز در جمع اعضای سمنها حضور خواهند داشت.



وی ادامه داد: در این یک سال گذشته با همه مسائل و مشکلاتی که داشتیم همه دغدغه من این بوده که به جوانان سمنها اعتماد کنم و همه سعی من این بوده تا جایگاه واقعی بچه ها احیا شود.



محمد مهدی تندگویان افزود: همانطور که در ورزش هیات ها و فدراسیونها با معاونین ورزشی هماهنگی و همراهی دارند در حوزه جوانان نیز بال پرواز معاونین جوانان همین مجامع استانی سمنها هستند.



معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: مطالبه گری و دخالت در امور اجرایی دو بحث جداگانه است و بنده از شأنیت معاونین دفاع می کنم و اجازه دخالت در امور اجرایی را به کسی نخواهم داد اما همه می توانند خواسته های خود را از معاونین مطالبه کنند.



وی با بیان اینکه هنوز کاستی های زیادی وجود دارد گفت: بسیار امیدوارم که با این اتفاق خوب و رسمی شدن فعالیت سمنهای جوانان با کمک هم کارهای خوبی در حوزه جوانان انجام دهیم و مشکلات و کاستی ها را از بین ببریم.