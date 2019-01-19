زمان بازگشت هافبک مصدوم پرسپولیس به تمرینات مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، میثم علیپور فیزیوتراپیست تیم فوتبال پرسپولیس گفت:تنها مورد جدید آسیب دیدگی ما که در اردوی دوحه روی داد، مربوط به محسن ربیع‌خواه می شد. در مورد سایر بازیکنان موردی نداشتیم که بخواهد مانع از اجرای برنامه‌های تمرینی باشد و خدا را شکر از این جهت همه چیز خوب پیش رفته است و ربیع‌خواه نیز به زودی آماده تمرین می‌شود.

وی ادامه داد: در مورد ربیع خواه پس از انجام MRI نظر اولیه ما تایید شد. او از ناحیه عضله همسترینگ مشکل پیدا کرد. آسیب وارده خیلی کوچک بود و درجه بالایی ندارد. با توجه به مجموعه شرایط با تمرین و درمان درست و اقدامات فیزیوتراپی که در حال انجام آن هستیم، حداکثر تا ۱۰ روز دیگر به تمرینات باز خواهد گشت.

علیپور تصریح کرد: در مورد حسین ماهینی و محمد انصاری هم که باید همان پروسه معمول درباره پارگی و جراحی رباط صلیبی دنبال شود. تقویت عضلات و افزایش دامنه حرکتی به صورت مداوم در حال انجام است. بازیکن باید مرتب کنترل بشود تا در ناحیه در حال درمان، دچار التهاب نباشد که همه این موارد خوب پیش رفته است.