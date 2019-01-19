۱۳۵۷میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید در قزوین پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان روز شنبه با حضور داود محمدی نماینده مردم قزوین و رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه های اجرایی استان و بانک ها در استانداری قزوین برگزار شد.

علی پرزحمت دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین درابتدای این جلسه با اشاره به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری به نام حمایت از کالای ایرانی، گزارشی از روند پرداخت تسهیلات بهین یاب و بازسازی و نوسازی و مصوبات کارگروه در ۱۰ ماهه امسال ارائه کرد.

وی افزود: تاکنون ۲۶۱ فقره متقاضی در سامانه بازسازی و نوسازی بهین یاب در استان ثبت نام کرده اند و با ۱۰۰ مصوبه تاکنون ۲۳مورد تسهیلات به مبلغ ۶۲۵ میلیارد ریال پرداخت شده است که استان قزوین در کشور از نظر تعداد پرداخت این تسهیلات رتبه ۴ و از نظر مبلغ پرداخت رتبه ۵ را کسب کرده است.

پرزحمت همچنین در ادامه گفت:تاکنون ۵۵۱ فقره در خواست تسهیلات رونق تولید در بخش صنعت و کشاورزی در استان قزوین ثبت شده که ۳۳۳ فقره مصوبه در کارگره تسهیل و رفع موانع تولید استان داشته است.

وی یادآور شد: تاکنون ۱۱۹ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۳۵۷ میلیارد ریال در ۱۰ ماهه امسال در رونق تولید در استان قزوین پرداخت شده است که استان قزوین در پرداخت تسهیلات رونق تولید از نظر تعداد پرداخت تسهیلات دارای رتبه ۴ کشوری است.

در ادامه جلسه امروز در غالب کارگروه رفع موانع تولید به مشکلات ۷ واحد در بخش های تولیدی، صنعتی و خدماتی و کشاورزی رسیدگی و تصمیمات لازم در کارگروه اتخاذ شد.