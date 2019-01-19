تعامل مؤسسات خیریه و ادارات راهی برای ترویج نیکوکاری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی روشنایی ظهر شنبه در مراسم دوره آموزشی مدیران مؤسسات خیریه تحت نظارت بهزیستی استان سمنان به میزبانی این اداره کل بابیان اینکه تعامل هدفمند دستگاههای رفاه اجتماعی باعث توانمندی تخصصی مؤسسات خیریه میشود، ابراز داشت: هدف اصلی از برگزاری چنین نشستهایی ارتقاء دانش و مهارت و بالا بردن سطح آگاهی مدیران نسبت به مؤسسات خیریه است.
وی بابیان اینکه ایجاد تعامل بین مدیران خیریه راهی برای گسترش و تقویت فرهنگ نیکوکاری است، اضافه کرد: این امر ضمن ایجاد زمینه رشد و پیشرفت و ترقی نشاط اجتماعی، مؤسسات خیریه را نیز تقویت میکند.
مدیرعامل خانه خیران ایران تلاش بهزیستی استان سمنان را در راستای نیکوکاری مطلوب دانست و ابراز داشت: در این دوره بر احصاء و اویتبندی نیازها در ضمن آموزش تأکید شده است که درواقع بهبود عملکرد خیران ازجمله مواردی که در آن پیگیری میشود.
روشنایی در ادامه تصریح کرد: با تعامل و همکاری دستگاههای رفاه اجتماعی بهصورت هدفمند و تخصصی و بهسازی نیروی انسانی میتوان بهتر در اداره امور و فرهنگسازی و ارتقاء مؤسسات خیریه گام برداشت.
مدیرکل بهزیستی استان سمنان بابیان اینکه تعامل و همکاری بین موسسههای خیریه و این اداره کل در دستور کار است، ابراز داشت: این امر یکی از راههای خدمترسانی به مردم قلمداد شده و در بهزیستی سطح کشور نیز دنبال میشود.
علیرضا ایزدپور ضمن بیان اینکه تفکر، تأمل و تدبر در سیره و سنتهای اسلامی بهویژه در بحث نیکوکاری موردتوجه است، تصریح کرد: با تعامل، همفکری و برگزاری محافل علمی میتوان بستر خدمترسانی به جامعه هدف یعنی معلولان و نیازمندان استان سمنان را بهخوبی فراهم کرد.
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