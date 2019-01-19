در بطری که آب را تصفیه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شستن داخل یک بطری آب چندبار مصرف کار مشکلی است و حتی گاهی اوقات باعث می شود افراد از خود بپرسند داخل بطری واقعا چقدر تمیز است.

در همین راستا CrazyCap طراحی شده که یک در جادویی است که جایگزین در بطری های معمولی می شود و با انتشار امواج مافوق بنفش به درون بطری آن را پاکسازی کند.

این در بطری می تواند آب را تصفیه کند. استارت آپ Microlyscs این در را ساخته که برای بطری هایی در ۳ حجم ۹،۱۲ یا ۱۷ اونس مناسب است.

هنگامیکه کاربر بخواهد کیفیت آب شیر را بررسی کند، می تواند با دوبار ضربه به در ، یک حسگر لمسی را فعال کند. پس از ضربه یک چراغ ال ای دی نور مافوق بنفش به داخل بطری می تاباند.

در مواردی که کاربر بخواهد آب جمع آوری شده از منابع غیر ایمن مانند دریاچه یا رودخانه را کنترل کند، باید ۵ بار روی در ضربه بزند. به این ترتیب نور مافوق بنفش برای مدت طولانی تری در بطری تابیده می شود.

به گفته کارشناسان قرار گرفتن در معرض اشعه مافوق بنفش ۹۹.۹۹۹۹ درصد باکتری ها، ویروس ها، قارچ یا جلبک موجود در آب را پاک می کند. علاوه برآن طی شبانه روز هر دوساعت یکبار نور مافوق بنفش به مدت ۲۰ ثانیه به داخل بطری می تابد. به این ترتیب هرگونه میکروب موجود در آب نوشیدنی از بین می رود.

حسگری در این محصول وجود دارد که بسته شدن در آن را رصد می کند بنابراین ال ای دی به طور خودکار روشن نمی شود.

به گفته تولید کننده شارژ باتری دستگاه برای پاکسازی ۴۵ لیتر آب شیر یا ۱۸ لیتر آب دریاچه کافی است. یک حلقه رنگی دور در میزان شارژ باتری را نشان می دهد.