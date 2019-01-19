به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست از سلسله نشست‌های نقد و بررسی «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان(موج اول تاسوم)» از سوی دفتر طرح‌های ملی روز یکشبنه ۳۰ دی ۹۷ ساعت ۱۷ تا ۱۹ در پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات برگزار می‌شود.

در این نشست، تقی آزاد ارمکی، سید حسین سراج‌زاده و محمد فاضلی چارچوب مفهومی پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان را نقد خواهند کرد.

تاکنون سه موج پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان به ترتیب در سال‌های ۱۳۷۹، ۱۳۸۲ و ۱۳۹۴ انجام شده‌ است که منبع اطلاعات مهمی درباره تغییرات اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران محسوب می‌شوند.