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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۲۲

فردا عصر؛

برنامه «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان»نقد می شود

برنامه «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان»نقد می شود

نشست نقد برنامه «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان(موج اول تاسوم)» در پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست از سلسله نشست‌های نقد و بررسی «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان(موج اول تاسوم)» از سوی دفتر طرح‌های ملی روز یکشبنه ۳۰ دی ۹۷ ساعت ۱۷ تا ۱۹ در پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات برگزار می‌شود.

در این نشست، تقی آزاد ارمکی، سید حسین سراج‌زاده و محمد فاضلی چارچوب مفهومی پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان را نقد خواهند کرد.

تاکنون سه موج پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان به ترتیب در سال‌های ۱۳۷۹، ۱۳۸۲ و ۱۳۹۴ انجام شده‌ است که منبع اطلاعات مهمی درباره تغییرات اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران محسوب می‌شوند.

کد مطلب 4517530
سارا فرجی

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