عرصه محیط زیست بر آمده از فرهنگ و گفتمان عمومی جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک در این مراسم با اشاره به اینکه واقعیت این است که اگر هر روز مادر تهران برنامه مشابه برنامه امروز داشته باشیم باز به آن اهداف متعالی که ما در مورد محیط زیست داریم نخواهیم رسید، افزود: اصولا مفهوم توسعه بر محور و مبنای حفاظت بلندمدت از محیط زیست، زیستگاه‌ها، تنوع زیستی و منابع طبیعی استوار است.

وی با بیان اینکه باید توجه داشت عرصه محیط‌زیست عرصه دستوری، آمرانه، اجباری و بایدها نیست، اظهار داشت: عرصه محیط زیست امری بر آمده از باور ها، فرهنگ ها و گفتمان عمومی جامعه است، تاکنون با بخشنامه ها و بایدها نتوانستیم معضل محیط زیست در کشور را حل کنیم و حل نخواهد شد مگر اینکه تبدیل به یک گفتمان عمومی شود و به یک باور عمومی تبدیل شود.

رییس کمیته ملی المپیک ادامه داد: بنابراین محیط زیست عرصه باورهاست نه بایدها و برای اینکه ما بتوانیم باورها در متن جامعه جاری شود باید از مهد ها، مدرسه ها، خانواده، آموزش و پرورش و صدا و سیما و نهادهای مدنی این موضوع را آغاز کنیم.

صالحی امیری با بیان اینکه مسئله محیط زیست در دهه آینده یکی از مسائل اساسی و بنیادی کشور خواهد بود، افزود: تاکید می کنم برای این که ما به حکمرانی خوب دسترسی داشته باشیم باید توجه ویژه ای به عرصه جدیدی به نام محیط زیست داشته باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه دو رویکرد همیشه در خصوص محیط زیست وجود داشته است، بیان داشت: یک رویکرد اینکه حفظ محیط زیست رسالت حاکمان و وظیفه دولت است و رویکرد دوم این است که مردم متولی حفظ محیط زیست خود هستند.

صالحی امیری گفت: اگر ما بپذیریم مشارکت جویی، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، قانون محوری، عدالت جویی، شفافیت و کارایی و اثربخشی از شاخص های حکمرانی خوب در تعاریف جهانی هستند این یعنی اینکه حکمرانی خوب مبتنی بر حاکمیت مردم، حاکمیت قانون، پاسخگویی و شفافیت است.

وی با بیان اینکه در ادبیات دینی و قانون اساسی ما هم اینگونه است، اظهار داشت: اگر در تحلیل ایدئولوژیک به آن بپردازیم باور داریم که منشأ قدرت خدا و مرجع قدرت مردم هستند.

رییس کمیته ملی المپیک با اشاره به اینکه اگر در مبانی قانونی دنبال کنیم باز حق مطلق از آن ملت است و در چنین وجهی نقش دولت نقش ثانوی و نقش مردم نقش اولیه خواهد بود، افزود: لذا باید به این سوال پاسخ بدهیم که آیا امروز رسالت اصلی محیط زیست بر دوش مردم است یا خیر و اگر پاسخ منفی است باید ساز و کارهای جدید برای تحقق این هدف متعالی را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: نظام های جدید دولت قادر به انبوه نیازهای جامعه نیستند و از این منظر نهادهای مدنی و عمومی مانند شهرداری ها، رسانه های عمومی، نهاد های مدنی و کانون های اجتماعی رسالت اول را دارند و نتیجه می گیریم که محیط زیست یک امر اجتماعی است نه یک امر دولتی و دولت به عنوان متولی نقش سیاست گذاری و حمایتی دارد و نقش اساسی بر عهده خود مردم خواهد بود.

صالحی امیری در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه ما امروز باید باور کنیم برای هر اقدامی که در کشور انجام میشود باید یک پیوست محیط زیستی داشته باشیم، افزود: نسل‌های آینده حق دارند از این سرزمین، خاک و از این هوا بهره مند شوند و انسانهایی که به دنبال منافع خود و اطرافیان هستند هیچ نگاهی به آینده ندارند.

وی با بیان اینکه رسالت ما و شما است که باور داشته باشیم این سرزمین متعلق به همه ما نیست و بلکه متعلق به همه فرزندان این سرزمین و نسل‌های آتی هم هست، گفت: مسئله محیط زیست مسئله ای تک بعدی نیست بلکه مسئله چند بعدی است و نمی‌توان با یک نسخه آن را درمان کرد.

رییس کمیته ملی المپیک در ادامه با اشاره به اینکه محیط زیست با مقوله ای به نام سبک زندگی رابطه ای مستقیم دارد، افزود: خوراک، پوشاک، حمل و نقل، آموزش، تعامل اجتماعی، استفاده از منابع طبیعی و انرژی باید مورد توجه قرار گیرد و برای اینکه ما به بتوانیم نقطه مقصود در محیط زیست برسیم باید سبک زندگی را تغییر دهیم و برای رسیدن به محیط زیست مطلوب باید سبک زندگی مطلوب را ایجاد کنیم.