۲۰۰ هیئت مذهبی در شهرستان رفسنجان ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود حسینی ظهر شنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رفسنجان خود با تسلیت بانوی بزرگ اسلام حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار داشت: واژه تبلیغ به معنای رساندن و ابلاغ و اطلاع رسانی است که وقتی پسوند اسلامی به آن ملحق می شود به معنای اطلاع رسانی دینی و ترویج عقاید و اخلاق اسلامی در بین مردم است که یک رسالت است و کار پیغمبری است.

وی افزود: تبلیغ یک حرفه و شغل نیست بلکه یک رسالت است و مبلغ باید از خدا بترسد و پرهیزکار باشد و آنچه می گوید عامل باشد و باید در بیان حق جرات و جسارت داشته باشد.

رئیس سابق اداره تبلیغات اسلامی رفسنجان در ادامه با اشاره به عملکرد خود در اداره تبلیغات اسلامی رفسنجان، گفت: ساختمان جدید سازمان را در متراژ ۸۰۰ متر در دو طبقه احداث کردیم چرا که ساختمان قبلی در شان این سازمان نبود که اخیراً کتابخانه سازمان نیز راه اندازی کردیم که در اختیار روحانیون و مردم است.

حسینی بیان داشت: ۵۰ خانه عالم روستایی را با کمک مردم و حمایتهای سازمان احداث و راه اندای کردیم و گام موثر و بلندی در تبلیغ دین بود که به لطف خداوند ۵۰ خانه عالم در روستاهای شهرستان احداث گردید که در حال استفاده می باشد.

رئیس سابق اداره تبلیغات اسلامی رفسنجان تصریح کرد: یکی دیگر از کارهای زیربنایی ما پیگیری برای راه اندازی دبیرستان پسرانه علوم و معارف صدرا بود که به لطف خدا این واحد آموزشی راه اندازی شده و خروجی های خوبی هم داشته است و بزودی ساختمان جدید آن نیز احداث خواهد شد.

حسینی بیان کرد: بیش از ۲۰۰ هیئت مذهبی در شهرستان رفسنجان از طریق برگزاری پنج دوره انتخابات شورای مذهبی در حال ساماندهی هستند.

وی با اشاره به برگزاری چهار دوره انتخابات کانون مداحان و امتحان سطح بندی مداحان، اظهار کرد: صدور مجوز بیش از ۴۰ موسسه و خانه قرآن از دیگر اقدامات انجام شده در زمینه فعالیتهای قرآنی بوده است که در این راستا تشکیل مجمع قرآنیان را در شهرستان داشتیم که مجمع موفقی نیز بوده است.

رئیس سابق اداره تبلیغات اسلامی رفسنجان ادامه داد: اعزام مبلغ به مناطق شهری و روستایی در دو قالب بلندمدت و کوتاه مدت که در بخش اعزام بلندمدت در دو عنوان هجرت و مستفر بوده است که در طول مسئولیت بنده حدود ۴۵ روحانی در اعزام مبلغ بلندمدت و حدود ۲۵۰ نفر مبلغ در بخش اعزام مبلغ کوتاه مدت در هر سال به روستاها و شهرستان اعزام می شدند.

حسینی از شش سال مسئولیت خود در شورای تبلیغات اسلامی شهرستان سخن به میان آورد و افزود: مدیریت مراسم اعتکاف را داشتیم که مراسمی پرحجم به شمار می رود که در سالهای اخیر بیش از ۱۲ مسجد با حدود هشت هزار نفر معتکف داشتیم که مدیریت فرهنگی و پشتیبانی آن را به خوبی به انجام رساندیم.

رئیس سابق اداره تبلیغات اسلامی رفسنجان به فعالیتهای در حوزه نماز اشاره و بیان کرد: انجام فعالیت در خصوص گسترش فرهنگ نماز و اعزام امام جماعت به مساجد، مدارس و ادارات و رسیدگی به نمازخانه های بین راهی از جمله اقدامات صورت گرفته بوده است.

حسینی عنوان کرد: در این مدت همکاری با رسانه ها از جمله رادیو رفسنجان را داشتیم که هر ماه حدود پنج برنامه تهیه و آماده و ضبط می کردیم که در سال نزدیک به ۵۰ برنامه ضبط و از این رسانه پخش می شد.

وی اهدای هزاران جلد کتاب به مدارس، موسسات و حسینیه ها را از دیگر اقدامات دوران مسئولیت خود برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی رفسنجان نیز در این مراسم گفت: از حسن اعتمادی که مدیرکل تبلیغات اسلامی استان و حوزه ریاست اداره کل تبلیغات اسلامی استان به بنده داشتند تشکر می کنم و امیدوارم از این حسن اعتماد روسفید باشم.

حجت الاسلام مهدی حسنی کبوترخانی افزود: از تشریک مساعی امام جمعه فرهیخته رفسنجان نیز تشکر می کنم و امیدوارم بتوانم آنچه وظیفه و تکلیف است به نحو شایسته انجام داده و خدمات خوبی را در این مجموعه ولایی و ارزشی داشته باشیم.