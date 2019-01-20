مردم یمن از حملات ائتلاف سعودی به صنعا هراسی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رئیس کمیته عالی انقلاب یمن گفت: بمباران صنعا برای ائتلاف متجاوزی که قوانین بین الملی را نقض می کند چیز جدیدی نیست.

«محمد علی الحوثی» با بیان اینکه مردم یمن از حملات هوایی ائتلاف سعودی به صنعا نمی هراسند، افزود: حملات هوایی به صنعا نتیجه حمایت و مشارکت آمریکا در ائتلاف سعودی-اماراتی است.

گفتنی است که شبکه المسیره شنبه شب از حمله هوایی ائتلاف متجاوز سعودی به صنعا پایتخت یمن خبر داد.

بر اساس این گزارش، جنگنده های ائتلاف سعودی حملات هوایی را به مناطق مختلف در صنعا انجام دادند که در پی آن شماری غیرنظامی شهید و زخمی شدند.

شبکه خبری المسیره اعلام کرد که یک کارخانه مواد غذایی در منطقه وادی احمد در شمال پایتخت یمن هدف حمله هوایی قرار گرفت و خسارت هایی به شماری از خانه های اطراف نیز وارد شد.

جنگنده های سعودی همچنین پارک ۲۱ سپتامبر شهرستان معین را هدف حمله قرار دادند.

شبکه المسیره همچنین از پرواز مستمر جنگنده های متجاوز بر فراز آسمان صنعا خبر داد.