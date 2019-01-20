«طوفان در شهر ما» به خانه هنرمندان ایران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان، در سیصد و نود و سومین برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران و در هفدهمین برنامه از مجموعه «بازی بزرگان»، دوشنبه ۱ بهمن فیلم «طوفان در شهر ما» به کارگردانی ساموئل خاچیکیان در سالن ناصری به نمایش در می‌آید.

نسخه‌ای که در این برنامه به نمایش در می‌آید، نسخه مرمت‌شده فیلم است که برای اولین‌بار در سینماتک خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود. پس از نمایش فیلم نیز نشست نقد و بررسی آن با حضور پرویز جاهد و کیوان کثیریان برگزار خواهد شد.

فیلم «طوفان در شهر ما» دوشنبه ۱ بهمن ساعت ۱۹ در سالن استاد ناصری خانه هنرمندان ایران نمایش داده می شود.