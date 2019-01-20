سواحل مکران اتصال دهنده کشورهای اقتصادی جهان خواهد بود

عبدالحمید سعدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به پتانسیل های این منطقه در حوزه‌های متعدد و توسعه ای پایدار در آینده ای نزدیک سواحل مکران بیان داشت: با توجه به سرمایه‌گذاری های چند کشور اقتصادی جهان از قبیل هند، چین، پاکستان و روسیه می‌تواند دروازه‌ای برای توسعه زیر ساختهای اقتصادی پایدار کشورمان ایران باشد.

سعدینی با بیان اینکه با برنامه‌ریزی های پیش بینی شده و با سرمایه‌گذاریها که در حال اجرا است که به پوست اندازی سواحل مکران منجر خواهد شد و فقر از این منطقه دور خواهد شد تصریح کرد: اجرای پروژه‌های متعددی از سوی شرکتهای کشورهای اقتصادی جهان در زمینه های آبرسانی، زیرساخت‌های فولاد، نفت و گاز، آبزی‌پروری، خطوط کشتیرانی، ساختمان‌سازی و راه سازی و ریلی ،سواحل مکران را به دروازه اقتصادی کشور تبدیل می کند.

وی با اذعان به اینکه سواحل مکران مهمترین منطقه ای است که ایران را به اقتصاد جهانی بر می گرداند افزود: با توجه به موقعیت خوب جغرافیایی منطقه مکران ، توجه سرمایه گذاران اقتصادی جهانی را به خود جلب کرده است.

وی اضافه: سواحل مکران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و نقشی که در توسعه ساختن اقتصادی کشور دارد، کشورهای اقتصادی از قبیل هند ،چین و روسیه نمی خواستند از آن بی بهره بمانند ،و اینکه دولت آمریکا که نمی خواست از این سود بی بهره و عقب بماند ،و از طرفی برای جلو گیری از توسعه اقتصاد رقیب تجاریش یعنی چین جلو گیری کند ، آمریکا مجبور شد کشور هند را جزء چند کشورمعاف از تحریم های علیه ایران اعلام کند.

وی با اذعان به اینکه سواحل مکران در متحول ساختن ضد تحریمها برعلیه ایران ایفای نقش کرد گفت : آمریکا هر چند دولت آمریکا دلیل قانع کننده ای برای معافیت کشور هند از تحریمها ایران بیان نکرده ولی برای همه ما روشن است که آمریکا بدنبال سود و منفعتی است که در این منطقه برای خود می بیند.

وی بندرهای سواحل مکران را از اثر گذارترین بندرهایی که می تواند رابطه‌ی ایران با جهان ایجاد و بهتر کند عنوان کرد و افزود : با توجه به اینکه چشم انداز توسعه سواحل مکران با چشم اندازی بالا پیش بینی شده است مشخص خواهد کرد تا چه اندازه می‌توان روی بندرهای سواحل مکران به‌عنوان بندرهای اثرگذار در اقتصاد و تجارت ایران و منطقه در رابطه ایران با جهان حساب کرد.

وی با تاکید بر سرمایه‌گذاری، سرمایه گذاران در این منطقه گفت: با وجود اینکه سواحل مکران کانال ارتباطی بازگشت اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی است، و همین هم باعث جلب توجه و نگاه سرمایگذاران خارجی به این منطقه شده است.

وی به دیگر ظرفیتهای سواحل مکران اشاره کرد و افزود : از دیگر ظرفیت‌های در منطقه مکران، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بی نظیر گردشگری منطقه در کنار سایر ظرفیت های معدنی ،کشاورزی و دیگر ظرفیتها که این منطقه برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز بی نظیر ساخته است.

سعدینی گفت: با سیاست گذاری درست و تدوین برنامه‌های اجرایی معین و جذب و هدایت صحیح سرمایه‌های بخش خصوصی، در کنار تأمین زیرساختهای اساسی توسط دولت سواحل مکران در کوتاهترین زمان ممکن به دروازه طلایی اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد.