محمد جواد ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره طرح استانی شدن انتخابات گفت: استانی شدن انتخابات تیر خلاصی به نظام مردم سالاری دینی می زند چرا که امید مردم به خانه ملت است و اگر آنان با دیدار با وزیر، فرماندار و یا بخشدار ناامید شوند با نمایندگان جهت حل مشکلات شان ملاقات می کنند اما با استانی شدن انتخابات توجه نمایندگان به حوزه انتخابیه شان کاهش پیدا می کند.

وی تاکید کرد: قطعا وظیفه ذاتی نمایندگان این است که قانون گذاری کلان و ملی را در سرلوحه کار خود قرار دهند اما راهکار آن استانی شدن انتخابات نیست.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس تصریح کرد: ما باید با تغییر قانون اساسی یا به سمت دو مجلسی شدن حرکت کنیم یا آنکه اختیارات بیشتری به شوراهای اسلامی شهر و روستا دهیم و شوراها نقش فعلی نمایندگان در حوزه انتخابیه را انجام دهند.

ابطحی با اشاره به اینکه با استانی شدن انتخابات هزینه های تبلیغات به شدت افزایش پیدا می کند، گفت: بنده برای انتخابات حدود ۴۵ میلیون تومان هزینه کردم اما در حالی که با استانی شدن انتخابات باید در همه شهرستان ها و روستاهای استان تبلیغات صورت گیرد و این مساله موجب افزایش شدید هزینه تبلیغات انتخاباتی می شود.

وی افزود: از نتایج استانی شدن انتخابات این است که یا پولدارها وارد عرصه انتخابات می شوند یا کاندیدای انتخابات برای کسب هزینه های انتخابات خود به سراغ افراد سرمایه دار می روند و در نتیجه به نوعی وامدار آنان می شوند که این نتایج بسیار بدی برای کشور دارد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: از آنجایی که احزاب ما قوی نیستند، انتخابات لیستی می شود و در برخی استان ها قوم گرایی تشدید می شود که این مساله هم خطرات امنیتی زیادی برای کشور دارد.

ابطحی تاکیدکرد: برخی از نمایندگان به دلیل مرارت هایی که در حوزه انتخابیه خود دارند به دنبال استانی شدن انتخابات هستند اما این در حالی است که این مشکل به وعده های مکرر خودشان در زمان انتخابات برمی گردد اما در تحقق آن وعده ها مانده اند و به دنبال تغییر قانون انتخابات هستند.

وی گفت: طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی نواقص زیادی دارد که اگر با این کیفیت تصویب شود، قطعا شورای نگهبان آن را رد می کند.