چهارمین جشنواره ملی رباتیک جی کاپ گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا رزوان بعدازظهر یکشنبه درجمع خبرنگاران بااشاره به برگزاری چهارمین جشنواره ملی رباتیک جی کاپ گیلان، اظهارکرد: این جشنواره با هدف ایجاد رقابت میان دانشجویان و دانش آموزان در قالب ارائه دستاوردهای مهندسی، رونمایی از دستاوردهای جدید استان و ایجاد فضای جذاب برای مخاطبان این حوزه است.
رزوان در ادامه بابیان اینکه این جشنواره در قالب پنج رشته برگزار میشود، افزود: این مسابقات دربخش رباتهای پرنده، رباتهای مسیریاب، ربات جنگجوسنگین وزن، جنگجوسبک وزن دانشآموزی و فوتبالیست دانشآموزی برگزار میشود.
دبیر جشنواره ملی رباتیک جی کاپ گیلان همچنین به برگزاری رویداد کارآفرینی جی آپ (توانمندسازی جوانان) با حضور کارآفرینان برتر استان و کشور درکنار برگزاری این جشنواره اشاره و بیانکرد: این رویداد به مدت دور روز به صورت رایگان برای علاقمندان به حوزه استارت آپ، کارآفرینی و کسب و کار برگزار می شود.
وی گفت: علاقمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر بامراجعه به وب سایت www.HBA-Co.net/jcup یا با شمارههای ٣٣٥٢٧١٤٥ و ٣٣٣٦٧٠٥٦ تماس بگیرند.
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