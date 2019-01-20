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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۲۱:۰۷

اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی درباره سبد کالای بیمه‌شدگان 

اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی درباره سبد کالای بیمه‌شدگان 

سازمان تامین اجتماعی درباره سبد کالای بیمه‌شدگان اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر - پیمان فیض پور: سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن پوزش از آن دسته از بیمه‌شدگانی که مشمول دریافت سبد کالا می‌شوند اما تا این لحظه وجوه مربوط به حساب ایشان واریز نشده است، اعلام کرد: علی‌رغم تلاش و پیگیری‌های سازمان تأمین اجتماعی برای واریز وجه سبد کالا، متأسفانه به دلیل مغایرت‌های مربوط به شماره حساب دریافت شده و برگشت اطلاعات از سوی بانک‌های عامل، واریزی توسط تعدادی از بانک‌ها به روز دوشنبه موکول شده است.

کد مطلب 4518863

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    نظرات

    • IR ۰۸:۰۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
      0 1
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      امروزهم میریم عابربازمیبینیم حساب خالیه
    • محدثه IR ۱۵:۱۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
      0 0
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      دکتر روحانی: سبد حمایتی 200 تومان برداشت الان چرا 150 تومان افت کرده است؟ خانمی هستم میانسال بیمه تامین اجتماعی فیش حقوق ندارم بدون بن. سنوات حقوق 1600تومان و یارانه بگیر و مستاجر ...هنوز صفر است
    • محمد علی IR ۲۲:۱۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      0 0
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      عجب!! میگن واریزها تمام شد، در حالیکه به خیلی از افراد تحت پوشش تامین اجتماعی مبلغی واریز نشد. چرا این ناعدالتی ها رو کسی نیست جمع کنه. مگه خیلی سخته بدانند چه کسانی تحت پوشش هستند و چقدر دریافتی دارند
    • محمد علی IR ۲۲:۱۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      0 0
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      برای ۲۰۰ هزار تومان ببین چطور عزت مردم را خدشه دار میکنند. من ۱۲ ساله تحت پوشش تامین اجتماعی هستم. یعنی بعد از ۱۲ سال اطلاعات بنده را نداشتند که واریز کنند.
    • محمد علی IR ۲۲:۲۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      0 0
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      حالا هم که نه شماره ۱۴۲۰ جواب میده و نه اون کد دستوری که اعلام کردند. واقعا چرا مردم را مسخره کردن. چرا مردم رو بازی میدن. خجالت نمیکشن. اینا دیگه چقدر رو دارند. حالا برفرض پیگیری هم بکنیم کی جواب میده.

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