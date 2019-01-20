به گزارش خبرگزاری مهر - پیمان فیض پور: سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیهای ضمن پوزش از آن دسته از بیمهشدگانی که مشمول دریافت سبد کالا میشوند اما تا این لحظه وجوه مربوط به حساب ایشان واریز نشده است، اعلام کرد: علیرغم تلاش و پیگیریهای سازمان تأمین اجتماعی برای واریز وجه سبد کالا، متأسفانه به دلیل مغایرتهای مربوط به شماره حساب دریافت شده و برگشت اطلاعات از سوی بانکهای عامل، واریزی توسط تعدادی از بانکها به روز دوشنبه موکول شده است.
سازمان تامین اجتماعی درباره سبد کالای بیمهشدگان اطلاعیه ای صادر کرد.
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