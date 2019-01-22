اتمام واریز بسته حمایتی بیمه شدگان/۱۴۲۰ آماده پاسخگویی به معترضان

رحیم اردلان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واریز بسته‌های حمایتی به حساب بیمه‌شدگان تحت پوش سازمان تامین اجتماعی شب گذشته با آخرین پرداختهای بانک ملی به پایان رسید و در مجموع ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر بسته ها را دریافت کردند.

وی با اشاره به اینکه ۲۸ بانک عامل در واریز بسته حمایتی به بیمه شدگان همکاری کرده اند، گفت: از روز شنبه ۲۹ دی ماه تا اول بهمن ماه طی سه روز واریزها انجام شد و بر اساس بُعد خانوار از ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به خانواده یک تا ۵ نفره به بالا تعلق گرفت.

معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه بیمه شدگانی که بسته حمایتی برای آنها واریز نشده و کمتر از ۳ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند می توانند با شماره ۱۴۲۰ سازمان تامین اجتماعی تماس و اعتراض خود را ثبت و اعلام کنند، افزود : کارشناسان ما در این مرکز مستقر هستند و به تمامی تماسها پاسخ داده می دهند و پس از جمع بندی نظرات و اعتراضات به مراجع بالا دستی که وزارت رفاه است ارسال می شود.

وی در مورد سامانه #۴*۴* وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بیان داشت: اطلاعات در مورد راه اندازی این سامانه مربوط به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است و پیگیریهایی که صبح امروز انجام داده ایم مشخص کننده است که هنوز این سامانه قابل استفاده نیست.