  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۲۶

در گفت‌وگو با مهر عنوان شد؛

اتمام واریز بسته حمایتی بیمه شدگان/۱۴۲۰ آماده پاسخگویی به معترضان

اتمام واریز بسته حمایتی بیمه شدگان/۱۴۲۰ آماده پاسخگویی به معترضان

معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی از اتمام عملیات واریز بسته های حمایتی بیمه‌شدگان این سازمان خبر داد و گفت: بیمه شدگان معترض می‌توانند با شماره ۱۴۲۰ تماس و اعتراض خود را ثبت کنند.

رحیم اردلان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واریز بسته‌های حمایتی به حساب بیمه‌شدگان تحت پوش سازمان تامین اجتماعی شب گذشته با آخرین پرداختهای بانک ملی به پایان رسید و در مجموع ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر بسته ها را دریافت کردند.

وی با اشاره به اینکه ۲۸ بانک عامل در واریز بسته حمایتی به بیمه شدگان همکاری کرده اند، گفت: از روز شنبه ۲۹ دی ماه تا اول بهمن ماه طی سه روز واریزها انجام شد و بر اساس بُعد خانوار از ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به خانواده یک تا ۵ نفره به بالا تعلق گرفت.

 معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه بیمه شدگانی که بسته حمایتی برای آنها واریز نشده و کمتر از ۳ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند می توانند با شماره ۱۴۲۰ سازمان تامین اجتماعی تماس و اعتراض خود را ثبت و اعلام کنند، افزود : کارشناسان ما در این مرکز مستقر هستند و به تمامی تماسها پاسخ داده می دهند و پس از جمع بندی نظرات و اعتراضات به مراجع بالا دستی که وزارت رفاه است ارسال می شود.

وی در مورد سامانه #۴*۴* وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بیان داشت: اطلاعات در مورد راه اندازی این سامانه مربوط به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است و پیگیریهایی که صبح امروز انجام داده ایم مشخص کننده است که هنوز این سامانه قابل استفاده نیست.

کد مطلب 4520245
مهناز قربانی مقانکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۵۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      3 0
      پاسخ
      هم دیروز و هم امروز شمارۀ 1420 یا مرتب مشغول است یا به ندرت که بوق آزاد می زند، وصل نشده، قطع می شود!
    • سعیدشاهی IR ۱۶:۵۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      باسلام بنده بیمه تامین اجتماعی هستم وسبد کالا به من تعلق نگرفت ودرامدم زیر یک میلیون هست لطفا رسیدگی شود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها