به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری صبح دوشنبه در نخستین برنامه خود در استان بوشهر از یکی از شرکت‌های دانش بنیان بوشهر که در حوزه تولید نرم افزار کار می‌کند بازدید کرد و در جریان وضعیت فعالیت این شرکت قرار گرفت.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در حاشیه بازدید از این شرکت اظهار داشت: در راستای حمایت از فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در سراسر کشور برنامه ریزی خوبی صورت گرفته است و حمایت لازم را خواهیم داشت.

ستاری یکی از دستاوردهای مهم در انقلاب اسلامی را تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان دانست و ادامه داد: فعالیت قریب چهار هزار شرکت دانش‌بنیان در سطح کشور بخشی از دستاوردهای علمی کشور است.

وی با اشاره به افزایش قابل توجه فروش محصولات دانش‌بنیان شرکت‌ها اضافه کرد: با تلاش‌های صورت گرفته کشور ما به رتبه نخست علمی در سطح منطقه تبدیل شده است و رشد فزاینده علم و دانش را شاهد هستیم.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در سفر یک روزه خود چند طرح دانشگاه خلیج فارس از جمله مرکز نوآوری این دانشگاه را افتتاح و از چند شرکت دانش بنیان بازدید می‌کند.

بازدید از مرکز بین المللی توسعه نرم افزار خلیج فارس، بازدید از ایستگاه فناوری‌های آبزیان دریایی، بازدید از شرکت‌های مستقر در ساختمان پارک علم و فناوری بوشهر با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد شده‌اند، بازدید از اورژانس هسته‌ای بوشهر که در دست ساخت است، بازدید از مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دیدار با نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و شرکت در نشست شورای اداری استان از جمله برنامه‌های معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در سفرش به بوشهر است.