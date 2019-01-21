ریشه انقلاب اسلامی با تأسی از فرهنگ فاطمی شکل گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، علی محسن منتشلو صبح امروز دوشنبه در نشست ستاد شئون مناسبت های دینی ویژه ایام فاطمیه و دهه فجر در شهرستان قروه با اشاره به تقارن این دو مناسبت، اظهار داشت: ریشه انقلاب اسلامی با تأسی از فرهنگ فاطمی بوده و لذا لازم است تمامی برنامه ها در تناسب با این دو محور باشند.

به گفته وی برنامه ها باید به گونه ای لحاظ شوند که در کنار جلوه دهه فجر و پیروزی انقلاب، اوج فرهنگ فاطمی هم دیده و نشان داده شود.

منتشلو بر رعایت تزئینات محیط شهری متناسب با هر دو مناسبت، مدیریت محیط های عمومی و دانشگاهی تأکید کرد و از اجرای برنامه های دانش آموزی و گفتمان دینی در کنار ۶۰ برنامه محوری و اعزام صد نفر به اماکن زیارتی در این ایام خبر داد.

وی با بیان اینکه جهت اجرای برنامه سوگواری ایام فاطمی، توجیه مداحان مبنی بر توجه به وحدت شهرستان صورت گرفته، افزود: اعتلای فرهنگ دینی و انقلابی از جمله اهداف تبلیغات اسلامی بوده و در همین راستا از آغاز سال تحصیلی بیش از صد گفتمان دینی دانش آموزی در مدارس شهرستان برگزار شده است.