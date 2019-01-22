عباس حاج کناری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روند آماده سازی تیم ملی کشتی آزاد به خوبی طی می شود، گفت: خوشبختانه کادر فنی تیم ملی از نخستین اردویی که با حضور برخی از چهره های قدیمی و دور از میدان آغاز شد بدنبال این بود که از تمامی پتانسیل موجود بهره ببرد. این روند در اردوهای بعدی هم ادامه یافت تا اینکه هم اکنون به یک داشته مشخص و امیدوارکننده دست یافتیم که می توان برای میادین مهم پیش رو برنامه ریزی بهتری انجام دهیم.

وی افزود: ما به زودی رقابتهای بین المللی جام تختی را پیش رو داریم که این مسابقات اهمیت فراوانی برای کادر فنی دارد و می تواند برخی از چهره های اردونشین را به خوبی در برابر رقبای داخلی و خارجی محک بزند. در نتیجه نگاه ویژه ای روی این تورنمنت بین المللی داخلی داریم و آزادکاران باید به خوبی از این فرصت استفاده کنند.

مربی تیم ملی کشتی آزاد در خصوص برپایی اردوهای مقطعی نیز گفت: کادر فنی در نظر دارد بزودی یک اردوی کوتاه با حضور نفراتی مشخص تا قبل از جام تختی برگزار کند که نفرات شرکت کننده در جام تختی از این اردو معاف هستند. بدین ترتیب ما سعی خواهیم کرد تا در اردوی کوتاه کنونی از نفراتی که در جام تختی حضور ندارند و همچنین آزادکاران تیم جوانان و نفرات برتر جام شهید هاشمی نژاد دعوت بعمل آوریم.

حاج کناری در پایان ادامه داد: البته اردوی اصلی ما بعد از رقابتهای جام تختی است که باید با نفرات بیشتری پیگیری شود و تیم منتخبی را مهیای حضور در تورنمنت بین المللی دانکلوف بلغارستان کنیم که طی روزهای ۹ تا ۱۲ اسفندماه برگزار می شود و اهمیت فراوانی برای کادر فنی دارد.

سی و نهمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی روزهای ۱۸ و ۱۹ بهمن ماه در کرمانشاه برگزار می شود که کادر فنی، اردوی بعدی را با توجه به پایان این رقابتها و با دعوت از نفرات برتر آغاز خواهد کرد.