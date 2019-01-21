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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۳۷

«راز بی‌تا» به مراحل پایانی رسید

«راز بی‌تا» به مراحل پایانی رسید

فیلمنامه سریال «راز بی‌تا» به نویسندگی احمد مرادپور و علیرضا نظریان به مراحل پایانی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیما فیلم، حسن کلامی تهیه‌کننده  سریال «راز بی‌تا» با بیان اینکه نگارش این فیلمنامه از سال گذشته آغاز شده است، گفت: در حال حاضر ۲ نویسنده این فیلم‌نامه احمد مرادپور و علیرضا نظریان مشغول نگارش قسمت‌های پایانی کار هستند.

وی تاکید کرد: طرح اولیه این سریال را سال گذشته به سیما فیلم ارائه دادیم و پس از تصویب و انعقاد قرارداد نگارش کار را شروع کردیم.

تهیه‌کننده «راز بی‌تا» داستان این سریال را مربوط به زندگی دختری به نام «بی‌تا» ذکر کرد و افزود: این دختر به دنبال اسرار زندگی خود می‌گردد و هر دفعه  با شخصی مواجه می‌شود تا آینده خود را دنبال می‌کند.

کلامی در پایان افزود: در طول نگارش فیلمنامه گره‌های بیشتری به داستان اضافه شد و قرارداد اولیه تهیه ۳۰ قسمت بود که اکنون فیلمنامه نهایی در حدود ۴۰ قسمت تهیه شده و مراحل نهایی نگارش را طی می‌کند.

کد مطلب 4519310
فریبرز دارایی

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