به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیما فیلم، حسن کلامی تهیه‌کننده سریال «راز بی‌تا» با بیان اینکه نگارش این فیلمنامه از سال گذشته آغاز شده است، گفت: در حال حاضر ۲ نویسنده این فیلم‌نامه احمد مرادپور و علیرضا نظریان مشغول نگارش قسمت‌های پایانی کار هستند.

وی تاکید کرد: طرح اولیه این سریال را سال گذشته به سیما فیلم ارائه دادیم و پس از تصویب و انعقاد قرارداد نگارش کار را شروع کردیم.

تهیه‌کننده «راز بی‌تا» داستان این سریال را مربوط به زندگی دختری به نام «بی‌تا» ذکر کرد و افزود: این دختر به دنبال اسرار زندگی خود می‌گردد و هر دفعه با شخصی مواجه می‌شود تا آینده خود را دنبال می‌کند.

کلامی در پایان افزود: در طول نگارش فیلمنامه گره‌های بیشتری به داستان اضافه شد و قرارداد اولیه تهیه ۳۰ قسمت بود که اکنون فیلمنامه نهایی در حدود ۴۰ قسمت تهیه شده و مراحل نهایی نگارش را طی می‌کند.