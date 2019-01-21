افتتاح صندوق قرض الحسنه کمیته امداد در مسجد ثارالله

به گزارش خبرگزاری مهر،حسین خجسته فاضل، مدیر امور شعب صندوق قرض الحسنه امداد ولایت کمیته امداد استان تهران با اعلام این خبر گفت: طی تفاهم نامه منعقد شده با مسجد ثارالله شهرک والفجر، انتهای کارگر شمالی، صندوق قرض الحسنه شهید مجید شهریاری در این مسجد افتتاح شد.

وی بابیان اینکه هم اکنون در استان تهران سه هزار مسجد وجود دارد، یادآور شد: طبق هماهنگی‌های انجام شده با ائمه جماعت، دو هزار مسجد آمادگی خود را برای سپرده گذاری در صندوق قرض الحسنه امداد ولایت استان تهران اعلام کردند که مسجد ثارالله فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرد.

خجسته فاضل با اشاره به اینکه در راستای هم افزایی و ترویج سنت پسندیده قرض الحسنه باید از ظرفیت‌های موجود در جامعه برای خدمت به نیازمندان بهره ببریم، بیان کرد: هر مسجد می‌تواند با سپرده گذاری در صندوق قرض الحسنه امداد ولایت به نیازمندان محل همان مسجد تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کند.

همچنین حجت الاسلام سید مهدی حسینی امام جماعت مسجد ثارالله طی سخنانی بیان کرد: این مسجد در شهرک والفجر، انتهای کارگر جنوبی قرار دارد و صندوق قرض الحسنه شهید شهریاری با کمک 10 میلیون ریالی همسر وی افتتاح شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون سه نفر از خیران و نمازگزاران شهرک والفجر 53 میلیون تومان به این صندوق کمک کرده‌اند، ادامه داد: وام‌های قرض الحسنه این صندوق به سه گروه از متقاضیان پرداخت می‌شود.

حجت الاسلام حسینی افزود: مبلغ پرداخت وام تا سقف پنج میلیون تومان به افراد تحت حمایت خیریه حضرت خدیجه مسجد به صورت باز پرداخت 36 ماه، نمازگزاران و اهالی شهرک والفجر با باز پرداخت 24 ماهه و همچنین وام اضطراری که بسته به نوع درخواست با باز پرداخت زیر 24 ماه پرداخت می‌شود.

امام جماعت مسجد ثاراالله با اشاره به اینکه یکی از اهالی شهرک به عنوان عامل صندوق قرض الحسنه مسجد آموزش‌های لازم را از کارکنان صندوق قرض الحسنه امداد ولایت کمیته امداد استان تهران فرا گرفته است، عنوان کرد: برای حفط کرامت انسانی و عزت نفس متقاضیان دریافت وام، نیازی به حضور آن‌ها در شعبه صندوق امداد ولایت نیست و عامل صندوق مسجد با گرفتن مدارک آن‌ها، کارهای مربوط به پرداخت وام را انجام می‌دهد.

حجت الاسلام حسینی بیان کرد: متقاضیان می‌توانند بعد از نماز مغرب و عشای روزهای یکشنبه و دوشنبه هر هفته به مسجد ثاراالله واقع در شهرک والفجر انتهای کارگر شمالی مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.