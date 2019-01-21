بازارهای جهانی در انتظار اخبار برگزیت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز دوشنبه، درحالیکه دادهها نشان داد اقتصاد چین در پایان سال گذشته کند شده است و نیاز به اعمال مشوقهای بیشتر وجود دارد؛ بخصوص آنکه پکن درگیر مذاکرات تجاری خود با ایالاتمتحده است.
همچنین سرمایهگذاران منتظر هستند تا نخستوزیر انگلیس برنامه جایگزین خود برای برگزیت را در ادامه امروز در برابر پارلمان انگلیس ارائه کند.
دومین اقتصاد بزرگ جهان در ربع چهارم سال گذشته، همانطور که انتظار میرفت، ۶.۴ درصد رشد کرده است، این با رشد اقتصادی این کشور در اوایل ۲۰۰۹ و بحران بزرگ مالی جهان، مطابقت دارد.
اما نقاط روشنی هم در گزارش اقتصادی چین وجود داشت؛ در ماه دسامبر تولیدات صنعتی به نحو غافلگیرکنندهای ۵.۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت و فروش خردهفروشیها هم ۸.۲ درصد رشد کرده بود.
بازارها به مجموعه این اخبار با آرامش واکنش نشان دادند. گستردهترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه در خارج از ژاپن اماسسیآی، پس از این که هفته گذشته رشد ۱.۶ درصدی به دست آورد، امروز ۰.۲ درصد دیگر هم بالا آمد.
سهام شرکتهای برتر چین، سیاسآی۳۰۰، توانست ۰.۷ درصد رشد کند.
نیکی ژاپن به کمک افت اخیر نرخ ین، ۰.۳ درصد بالا رفت.
ایمینی اساندپی۵۰۰ با افت ۰.۲ درصدی روبرو شد، هرچند به علت تعطیلات آمریکا، حجم معاملات کم بود.
دادههای تاجران اروپایی هم نشان میدهد سهام اروپایی در آغاز معاملات خود افت کردهاند. داکس آلمان ۰.۲۹ درصد و کاک فرانسه ۰.۱۴ درصد افت کردند، درحالیکه فوتسی انگلیس ۰.۱۴ درصد رشد کرد. استاکس۶۰۰ اروپا هم ۰.۲۴ درصد پایین آمد.
در بازار ارز، دلار در برابر ین ژاپن تقویت شد و به نرخ برابری ۱۰۹.۶۱ رسید، درحالی که یورو در نرخ برابری ۱.۱۳۷۵ معامله شد.
دلار استرالیا که اغلب به عنوان واسطه نقدینگی سرمایهگذاریهای چین به حساب میآید، به نرخ برابری ۰.۷۱۶۷ افزایش یافت.
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