کیومرث پوراحمد کارگردان سینما و تئاتر که سال ۹۰ نمایش «خرده خانم» را در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه برد، درباره اینکه آیا قصد دارد نمایش جدیدی را در سال ۹۸ روی صحنه ببرد به خبرنگار مهر گفت: دوست دارم و واقعا به فکر اجرای تئاتر هستم، ولی گرفتار ساخت فیلمم (تیغ و ترمه) بودم که همین امروز صبح از آمادهسازی آن برای حضور در جشنواره فجر فارغ شدم.
وی ادامه داد: سالها پیش کتاب «سقوط اصفهان» را که یک کتاب ۱۰۰ صفحهای است و توسط دکتر سیدجواد طباطبایی ترجمه شده خواندم. اگر بخواهم در حالت عادی این کتاب را بخوانم طی چند ساعت این اتفاق میافتد ولی من کتاب «سقوط اصفهان» را طی ۱۰ شب میخواندم زیرا وقتی یک پارگراف آن را میخوانید باید چشمانتان را ببندید تا در دقایقی طولانی بتوانید رذالتها، شقاوتها و شجاعتهایی را که در زمان سقوط اصفهان رخ داد و حیرتانگیز است، هضم کنید. خیلی سال است که دوست دارم نمایشی بر اساس این کتاب را روی صحنه ببرم.
این کارگردان باسابقه سینما درباره وضعیت نگارش نمایشنامهای بر اساس کتاب «سقوط اصفهان» هم توضیح داد: من کتاب «کالون و قیام کاستلیون» را خوانده بودم و وقتی در سال ۹۳ فهمیدم که آقای حمیدرضا نعیمی این اثر را تبدیل به نمایشنامه کرده و در تماشاخانه ایرانشهر اجرا میشود، تعجب کردم که چگونه این اثر تبدیل به نمایشنامه شده است. وقتی نمایش را دیدم خیلی خوشم آمد و دیدم که آقای نعیمی از پس نوشتن نمایشنامهای بر اساس کتاب «سقوط اصفهان» بر میآید. با آقای حمیدرضا نعیمی خیلی وقت پیش درباره این نمایش صحبت کردم و حالا باید دوباره درباره این اثر با او صحبت کنم.
پوراحمد درباره گزینه دیگری که برای اجرا بر صحنه تئاتر مدنظر دارد، توضیح داد: به غیر از این نمایش، یک فیلم کانادایی خیلی زیبا و قشنگ هست که خیلی دوست دارم آن را هم روی صحنه ببرم، البته خودم میتوانم این فیلم را تبدیل به نمایشنامه کنم. این فیلم درباره مردی خواننده و نوازنده خیابانی است که با خانمی که مدیرعامل یک شرکت است تصادف میکند و بعد از آن اتفاقاتی برای آنها میافتد. این فیلم خیلی درخشان و انسانی است.
این کارگردان سینما و تئاتر تأکید کرد: خیلی دوست دارم این نمایش را با بازی رضا یزدانی روی صحنه ببرم.
وی درباره زمان اجرای نمایشهای مدنظر خود، یادآور شد: ۲ پیشنهاد سینمایی دارم که اگر به نتیجه برسند اول آن کارها را انجام میدهم. نمایش «خرده خانم» که در سال ۹۰ اجرا کردم، علیرغم اینکه نمایش موفقی بود و پرفروشترین نمایش سال هم شد و استادان بسیاری آمدند کار را دیدند و تعریف کردند اما پشت صحنه خیلی تلخی برای من داشت. آنقدر پشت صحنه آن نمایش تلخ بود که دوست دارم تئاتری اجرا کنم که آن تلخی را فراموش کنم. من از بچگی در پشت صحنه تئاتر بودم و عاشق تئاتر هستم.
پوراحمد در پایان سخنان خود اظهار کرد: امیدوارم که در سال ۹۸ یکی از این ۲ نمایش را روی صحنه ببرم.
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