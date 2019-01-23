عبدالعلی چنگیز در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص دیدار تیم ملی ایران برابر چین که روز پنجشنبه برگزار خواهد شد، گفت: بازی با چین تفاوت های زیادی با عمان دارد. این تیم حریف سرسختی برای ما خواهد بود. آنها سرعتی هستند. در زمین به خوبی جابجا می شوند و از مهاجمان سرزنی سود می برند اما نقاط ضعف آنها در مقابل تایلند کاملاً مشهود بود و کادر فنی تیم ملی می تواند با یک آنالیز دقیق از تیم چین، این تیم را به خوبی شناخته و بازی قابل قبولی را در مقابل چینی ها ارائه کند.

وی در پاسخ به این سوال که نقاط ضعف تیم ملی کشورمان در چهار دیدار گذشته چه بوده است؟ اظهار داشت: ما در خط حمله و هافبک عملکرد خوبی داشتیم اما متأسفانه یک مقدار ناهماهنگی در خط دفاع وجود دارد که آن هم فکر می کنم به دلیل جابجایی های زیاد است.

این پیشکسوت فوتبال ایران خاطرنشان کرد: البته کارلوس کی روش تفکرات نتیجه گرا را دارد و نمی خواهد هیچ بازی ای را به حریف واگذار کند. او در سالهایی که در ایران بوده نشان داده هدف اصلی اش گل نخوردن برابر حریفان است و این را در جام جهانی و جام ملت ها دیده ایم اما در مجموع خط دفاع ما در حرکات انفرادی، اشتباهات زیادی داشته که این می تواند در بازی های آینده به ضرر ما باشد.

بازیکن پیشین تیم ملی گفت: ما در مجموع خط دفاع خوبی داریم اما اشتباهات فردی آنها زیاد است و اعتقاد دارم با توجه به اینکه چین یک تیم سرعتی است، کارلوس کی روش و دستیارانش باید تمرینات ویژه ای را برای مدافعان در نظر بگیرند تا از نظر خط دفاع خیالمان آسوده باشد.

چنگیز در ادامه خاطرنشان کرد: خوشبختانه این روزها بیرانو ند در اوج آمادگی به سر می برد و اطمینان کاملی به خط دفاع داده است. او در مقابل عراق و عمان فوق العاده ظاهر شد و من امیدوارم این روند خود را تا پایان جام ملت ها ادامه دهد.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که چقدر شانس برای قهرمانی تیم ملی در این دوره از جام ملت ها قائلید؟ تصریح کرد: می توانم بگویم اگر شانس هم با ما یار باشد به فینال خواهیم رسید. ما از لحاظ مهاجم در شرایط خوبی به سر می بریم و می توانیم به راحتی مدافعان تیم های حریف را دچار دردسر کنیم. بنابراین اعتقاد دارم یکی از گزینه های اصلی قهرمانی در این دوره تیم ملی ایران است به شرط اینکه دچار اشتباه نشویم زیرا یک اشتباه می تواند تمام نقشه های کادر فنی را نقش بر آب کند.