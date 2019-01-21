معرفی برگزیدگان دوسالانه هنرهای تجسمی «آفرینش»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، بیش از ۳۰۰ کودک و نوجوان عضو مراکز فرهنگی، هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در هفتمین دوسالانه هنرهای تجسمی «آفرینش» در ردههای مختلف سنی ۴ تا ۱۸ سال موفق به دریافت رتبههای برگزیده، دیپلم افتخار و لوح تقدیر شدند.
در رشته خوشنویسی در مجموع در سه گروه سنی (۷ تا ۹)، (۱۰ تا ۱۲) و (۱۳ تا ۱۸) سال ۹ نفر به عنوان برگزیده، ۱۳ نفر شایسته دریافت دیپلم افتخار و ۲۲ نفر شایسته لوح تقدیر معرفی شدند.
در رشته هنرهای بومی و سنتی (صنایع دستی) در سه گروه سنی (۷ تا ۹)، (۱۰ تا ۱۲) و (۱۳ تا ۱۸) سال ۹ نفر به عنوان برگزیده، ۱۴ عضو شایسته دریافت دیپلم افتخار و ۲۱ نفر شایسته دریافت لوح تقدیر شناخته شدند.
همچنین در رشته هنرهای بومی و سنتی (عروسک) در سه گروه سنی (۷ تا ۹)، (۱۰ تا ۱۲) و (۱۳ تا ۱۸) سال ۹ کودک و نوجوان به عنوان برگزیده، ۱۵ نفر شایسته دریافت دیپلم افتخار و ۲۹ نفر نیز شایسته دریافت لوح تقدیر شدند.
در همین حال در رشته نقاشی در چهار گروه سنی (۴ تا ۶)، (۷ تا ۹)، (۱۰ تا ۱۲) و (۱۳ تا ۱۸) سال ۱۲ عضو کانون به عنوان برگزیده معرفی شدند و ۲۰ نفر شایسته دریافت دیپلم افتخار و ۳۷ کودک و نوجوان نیز برای دریافت لوح تقدیر رشته نقاشی انتخاب شدند.
۱۱ کودک و نوجوان به عنوان برگزیده رشته عکاسی هفتمین دوسالانه هنرهای تجسمی «آفرینش» در چهار گروه سنی یاد شده معرفی و ۱۱ نفر دیگر موفق به دریافت دیپلم افتخار شدند و ۱۹ نفر نیز در این بخش لوح تقدیر گرفتند.
در رشته هنری سفال در این دوره نیز ۱۲ نفر برگزیده شدند و ۱۵ عضو دیپلم افتخار و ۲۳ کودک و نوجوان نیز لوح تقدیر دریافت کردند.
تمامی این آثار در قالب نمایشگاهی همزمان با جشنهای چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران از ۷ تا ۲۲ بهمن در مرکز آفرینشهای فرهنگیهنری کانون در خیابان حجاب تهران برپا میشود.
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