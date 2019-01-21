کیفیت شبکه ملی اطلاعات به اینترنت بین الملل رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پس از بازدید صبح امروز حسن روحانی رئیس‌جمهور از نمایشگاه «دستاوردهای کسب‌وکارهای آینده» و نشست با معاونان و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، خطاب به رئیس جمهور گفت: براساس تأکیدات و نگاه راهبردی شما در دولت حرکت بزرگی را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت‌های یازدهم و دوازدهم شاهد بودیم که یقیناً از مهم‌ترین دستاوردها است. این دستاورد را مردم مستقیما در زندگی خود لمس می‌کنند.

ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل به ۱۵۰۰ گیگ رسید

وی با ارائه گزارشی از خدمات و دستاوردهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و با بیان اینکه سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در این حوزه انجام‌گرفته که بیش از ۷۵ درصد آن توسط بخش خصوصی و ۲۵ درصد آن توسط دولت بوده است، افزود: در ابتدای دولت یازدهم ۱۰ میلیون نفر به اینترنت پهن باند ثابت دسترسی پیدا کردند، این در حالی است که قبل از آن، ۴ میلیون مشترک از این امکان برخوردار بودند. درپایان دولت یازدهم نیز ۳۶ میلیون نفر به اینترنت پهن باند دسترسی داشته و پهنای باند بین‌الملل از ۷۳ گیگابیت به ۹۰۰ گیگابیت در ثانیه رسید.

جهرمی تکمیل دسترسی همگانی و توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات را از جمله اهداف این دولت برشمرد و ادامه داد: توسعه دسترسی روستاهای کشور از طریق اینترنت پهن باند را از ۳۶ درصد به ۶۶ درصد رساندیم. پوشش ارتباطی جمعیت شهری نیز از ۵۰ درصد به ۱۰۰ درصد رسید و تمام شهرهای کشور امروز به خدمات نسل ۳ و ۴ اینترنت همراه دسترسی پیدا کرده‌اند.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: دسترسی خدمات نسل ۴ اینترنت همراه از ۷۱۰ شهر به ۱۲۴۲ شهر رسیده و پهنای باند اینترنت در این دولت از ۹۰۰ گیگابیت به ۱۵۰۰ گیگابیت رسیده و ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر فیبرنوری جدید بین استانی نیز احداث‌ شده است. درهمین حال ظرفیت انتقال شبکه ملی استانی ۲.۴ دهم برابر و ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات ۳ برابر شده است.

«ایران دیجیتال» نهادینه می شود

وی با ارائه اسلایدی از روند تولید ناخالص ملی کشورهای مختلف جهان در سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۶ در مقایسه با ایران و براساس آمارهای جهانی گفت: سهم صنعت ICT در GDP ملی در سال ۱۳۹۲، ۱.۲۵ درصد بود و این عدد در سال ۱۳۹۵ به ۱.۵۲ صدم درصد رسید. در این زمینه فناوری مخابرات ۷۵ درصد سهم این بازار را داشته و فناوری اطلاعات ۲۵ درصد؛ این سهم در سال ۹۵ هم همین میزان بوده است.

جهرمی با اشاره به اینکه این آمار نشان می دهد که خدمات در حال رشد است و خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات نیز راه‌حلی است برای حل چالش‌ها و هم برای رشد اقتصاد، افزود: ما اعتقادمان بر این است که توسعه خدمات مبتنی بر فناوری کلید حل ابرچالش‌های کشور است و براین اساس برنامه‌ای تبیین کرده‌ایم تحت عنوان «ایران دیجیتال» تا «تحول دیجیتال» را در کشور نهادینه کنیم.

وی با بیان اینکه اگر توسعه متوازن نداشته باشیم دچار ضرر می‌شویم گفت: اگر فناوری اطلاعات را توسعه ندهیم نمی‌توانیم از خدمات آن استفاده کنیم و اگر توسعه‌ای بدهیم که متوازن نباشد طبیعتا موانع به وجود می‌آید؛ در اینجا همواره فشار بر کسی است که توسعه فناوری اطلاعات را در دستور کار دارد. کسی این نکته را پیگیری نمی‌کند که چرا سایر دستگاه‌ها رشد نمی‌کنند.

روزانه ۲۰ میلیارد تومان خرید اینترنتی داریم

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه مردم می‌توانند نشانه‌های آغاز تحول دیجیتال را ببینند، ادامه داد: امروز یک و نیم میلیون سفر را فناوری اطلاعات در کشور مدیریت می‌کند؛ روزانه ۲۰ میلیارد تومان خریدهای اینترنتی داریم؛ ۶ میلیون مشترک تلویزیون‌های VOD داریم که در حال رشد هم هست.

وی با بیان اینکه زمان حضور مردم در فضای مجازی به طور چشمگیری افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: با چالش‌هایی مواجه هستیم که یکی از آن‌ها نگاه‌های غیرحرفه‌ای به فضای مجازی است که بیشتر از جنبه دیدگاه‌های سیاسی مطرح می‌شود.

آذری جهرمی به تراکنش های مرکز ملی تبادل اطلاعات اشاره کرد و گفت: در فروردین‌ماه ۱۳۹۵، حدود ۴ میلیون تراکنش در این سیستم انجام می شد که امروز به ۹۵ میلیون تراکنش رسیده است. به این معنی که ۹۵ میلیون مراجعه حذف‌شده و ۹۵ میلیون استعلام به کسری از ثانیه رسیده است.

وی افزود: ما در حوزه شبکه ملی اطلاعات نیز ماموریت تهیه زیرساخت، زیرساخت باکیفیت، ارزان و امن برای کسب‌وکارهای داخلی ترا داشته و این حلقه را تکمیل کرده‌ایم؛ به بیان دیگر هم اکنون هیچ نقطه‌ای در شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد که کیفیتش از کیفیت خدمات اینترنتی بهتر نباشد.

آذری جهرمی با اشاره به همکاری با وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و سازمان محیط‌زیست در راستای تحول دیجیتال در مورد خدمات دولت الکترونیک و توسعه صنعت فضایی اضافه کرد: صنعت فضایی را به سمت کاربردهای صلح‌آمیز بردیم و اطلاعات و داده‌های آن را آزاد کردیم؛ در همین حال جهش در پروژه‌های ساخت ماهواره داشتیم که هم‌زمان کسب‌وکارهای فضاپایه ما رشد خود را آغاز کرد. از سوی دیگر اگر امروز از مردم سؤال شود که از دولت الکترونیکی چه برداشتی دارند مثال‌هایی در ذهن دارند همچون ثبت‌نام کارت سوخت که با کاهش مراجعات زندگی‌شان راحت‌تر شد.

وزیر ارتباطات گفت: بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکید ایشان در ورزشگاه آزادی مبنی بر اینکه در فضای مجازی سم‌پاشی می‌شود، مکاتبه‌ای با ایشان داشتیم و عرض کردیم که به‌سرعت برای رفع این نگرانی ورود می‌کنیم که در اولین گام تصمیم گرفته شد یک اکوسیستم اینترنتی برای کودکان و نوجوانان ایجاد کنیم. براین اساس یک جشنواره شتاب‌دهنده محتوایی به راه انداختیم که بیش از ۱۱۲۰ ایده برای تولید محتوا واصل‌شده است. در اردیبهشت‌ماه جشنواره کودک آنلاین را برگزار می‌کنیم که انقلابی در حوزه تولید محتوا برای کودکان و نوجوانان خواهد بود.