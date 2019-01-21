به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات مرحله یک هشتم نهایی جام ملت های آسیا امروز دوشنبه تیم ژاپن به مصاف عربستان رفت که این مسابقه در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود ژاپن به پایان رسید.

در این مسابقه تاکهیرو تومیاسو (۳۰) با یک ضربه سر دروازه عربستان را باز کرد.

عربستان در نیمه دوم کاملا بر بازی مسلط بود و فشار زیادی به ژاپن آورد ولی دفاع منسجم و فشرده ژاپن اجازه گلزنی به عربستان نداد تا سعودی ها حذف شده بزرگ این جام لقب بگیرند.

به این ترتیب ژاپن در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف ویتنام می رود.

تیم ملی فوتبال ایران هم شب گذشته با برد دو بر صفر مقابل عمان به مرحله یک چهارم رسید و باید در این مرحله روز پنجشنبه به مصاف چین برود. برنده دیدار ایران - چین در مرحله نیمه نهایی به مصاف برنده بازی ژاپن - ویتنام خواهد رفت.