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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۴۴

در تبریز

باند تولید و توزیع ماری‌جوانا توسط اطلاعات سپاه عاشورا متلاشی شد

باند تولید و توزیع ماری‌جوانا توسط اطلاعات سپاه عاشورا متلاشی شد

تبریز- باند تولید و توزیع گیاه ماری‌جوانا توسط سازمان اطلاعات سپاه عاشورا در تبریز متلاشی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه عاشورا، طی عملیات پیچیده اطلاعاتی چند ماهه توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) سازمان اطلاعات سپاه عاشورا و برابر دستور دادستان شهرستان تبریز، باند تهیه، تولید و توزیع موادمخدر ماری جوانا (گل) به صورت عمده در سطح استان آذربایجان‌شرقی و استان‌های همجوار متلاشی شد.

در این عملیات ۲۰ کیلو و ۵۰۰ گرم گیاه ماری جوانا به همراه تجهیزات و ابزارآلات تولید آن کشف و ضبط شد.

متهمان اصلی این پرونده طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و تحویل مراجع قضایی داده شدند.

لازم به ذکر است که طی عملیات مذکور مرکز تولید و توزیع مواد مخدر در شهر تبریز شناسایی و با دستور مرجع قضایی پلمپ شد.

کد مطلب 4519853

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