به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه عاشورا، طی عملیات پیچیده اطلاعاتی چند ماهه توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) سازمان اطلاعات سپاه عاشورا و برابر دستور دادستان شهرستان تبریز، باند تهیه، تولید و توزیع موادمخدر ماری جوانا (گل) به صورت عمده در سطح استان آذربایجان‌شرقی و استان‌های همجوار متلاشی شد.

در این عملیات ۲۰ کیلو و ۵۰۰ گرم گیاه ماری جوانا به همراه تجهیزات و ابزارآلات تولید آن کشف و ضبط شد.

متهمان اصلی این پرونده طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و تحویل مراجع قضایی داده شدند.

لازم به ذکر است که طی عملیات مذکور مرکز تولید و توزیع مواد مخدر در شهر تبریز شناسایی و با دستور مرجع قضایی پلمپ شد.