قبول دارم اشتباهاتی داشتم/ پیشنهادات بماند بعد از عکس با جام!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، تیم ملی فوتبال ایران موفق شد با پیروزی دو بر صفر مقابل عمان به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا صعود کند تا همگان منتظر درخشش شاگردان کارلوس کی روش در روز پنجشنبه مقابل چین باشند.

مهدی طارمی که در این مسابقات توانسته است دوبار برای ایران گلزنی کند همچنان یکی از شاگردان مورد اعتماد کارلوس کی روش محسوب می شود که معمولا در ترکیب اصلی حضور دارد. مهاجم ملی پوش الغرافه قطر درباره شرایط خود و هم تیمی هایش در آستانه این دیدار و همچنین شانس قهرمانی یران در این رقابت ها با خبرنگار مهر گفتگویی را انجام داده است.

خوشحالم در کنار بهترین ها هستم

طارمی در ابتدای گفتگویش با خبرنگار مهر در مورد فضای اردوی تیم ملی فوتبال ایران گفت: خوشبختانه پس از صعود از مرحله گروهی توانستیم بازی خوبی مقابل عمان برگزار کنیم. در این بازی هم توانستیم دستورات کادر فنی را در زمین مسابقه اجرا کنیم تا به موفقیت برسیم. باید بگویم خوشحالم در کنار بهترین های فوتبال ایران هستم. تیمی که به معنای واقعی تیم است و هدفی جز موفقیت ندارد.

فعلا فقط چین مهم ترین بازی دنیاست

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در ادامه در خصوص برخی اظهار نظرها درباره شانس بالای قهرمانی ایران در جام ملت های آسیا اظهار داشت: هر دیداری که پیش رو داریم مهم ترین دیدار است. الان هم به نظرم بازی با چین مهم ترین دیدارمان است. هیچ ترسی از هیچ حریفی نداریم. احترام حرفه ای به آنها می گذاریم. مهم ترین بازی دنیا را فعلا مقابل چین داریم. هدفی مهم تر از برد مقابل چین نداریم.

اسم ایران باید لرزه به اندام تیم ها بیاندازد

وی در ادامه افزود: تاکنون در تمام بازی ها به افکار حرفه ای حریف احترام گذاشته ایم اما بازی خودمان را انجام داده ایم. در تورنمنت های معتبری مثل جام ملت های آسیا نمی توانید بگویید تیمی ضعیف آمده است. دیدید چقدر شگفتی توسط تیم های شرق و غرب آسیا رقم خورده است. پس نیازی نیست تاکید کنیم چه کار سختی پیش رو داریم. من فکر می کنم این ایران نیست که از حریفی برای بردن وحشت کند. بلکه می خواهیم اینقدر خوب باشیم که هر حریفی با شنیدن اسم ایران لرزه بر اندامش بیافتد.

چیزی جز شادی‌های پس از برد نخواسته ام

طارمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شنیده ایم شادی های پس از گل زیادی را در ادامه بازی ها طراحی کرده اید تصریح کرد: معمولا برای هر گلی که می زنم دوست دارم یاد یکی از عزیزانم کنم اما واقعا آنچه همیشه در فکرم بوده است شادی های پس از هر برد است. برایم هیچ فرقی ندارد وقتی می بریم من گل زده باشم یا پاس گل داده باشم. برای آمار فردی یک مهاجم خیلی خوب است که گل بزند اما بالاتر از آن هم موفقیت تیمی است که باید رخ بدهد.

با سردار آزمون مثل برادر هستیم

وی درباره رفاقت خود با سردار آزمون در تیم ملی اظهار داشت: با تمام بازیکنان رابطه خوبی دارم. مثلا الان که سعید عزت اللهی در تیم نیست ما با هم درارتباطیم. انرژی های مثبت به همدیگر می دهیم. تلاش می کنیم با تمام وجود برای موفقیت هم تلاش کنیم. من و سردار هم رابطه ای اینچنینی داریم. البته باید بگویم داداشی تر از اینها هستیم و مثل یک خانواده هستیم که کنار هم زندگی می کنیم.

پخته تر از قبل شده ام

طارمی درباره انتقاداتی که در گذشته از وی به دلیل برخی حاشیه ها می شد افزود: من خیلی جوان بودم و وارد پرسپولیس شدم که هواداران میلیونی دارد. کم تجربه بودم و واقعا هر اتفاقی هم که می افتاد روی این حساب گذاشته می شد که حاشیه ای وجود دارد. در صورتیکه واقعا اینطور هم نبود. نمی گویم اشتباه نداشته ام اما فکر می کنم هر انسانی در هر رده ای کسب تجربه می کند. خودم قبول دارم که پخته تر از گذشته شده ام و امیدوارم بتوانم در مقابل برخی تنش ها و اتفاقات بازهم به خوبی رفتار کنم.

عکس با جام؟

وی درخصوص اینکه خیلی از بازیکنان آسیا دوست دارند عکاسان چهره ای از آنها با جام قهرمانی ملت های آسیا ثبت کنند اذعان داشت: هیچ بازیکنی از ثبت این حماسه برای خودش بدش نمی آمد. اما همانطور که گفتم فعلا فقط به بازی بعدی خودمان فکر می کنیم که مهم ترین بازی است.

پیشنهادات باشگاهی بماند پس از عکس

طارمی که هم اکنون عضو باشگاه الغرافه قطر است درخصوص پیشنهاداتی که از دوتیم باشگاهی دریافت کرده است به خبرنگار مهر گفت: تمام فکر و ذکرم بازی های تیم ملی است. به هیچ چیزی فکر نمی کنم. به قول خودتان بگذارید بازی ها را تمام کنیم و به امید خدا پس از گرفتن عکس با جام به مسائل اینچنینی فکر می کنم.