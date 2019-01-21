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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۹:۵۳

با ارسال پیامی به شورای امنیت؛

وزارت خارجه سوریه خواستار توقف حملات رژیم صهیونیستی شد

وزارت خارجه سوریه خواستار توقف حملات رژیم صهیونیستی شد

وزارت خارجه سوریه با ارسال پیامی به شورای امنیت از حملات صهیونیستها به دمشق شکایت کرد و خواستار توقف فوری تجاوزات تل آویو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه سوریه از تجاوزات و حملات جدید رژیم صهیونیستی به سوریه شکایت کرد. وی با طرح شکایت در شورای امنیت سازمان ملل متحد از این نهاد خواست که اقدامات قاطع و فوری برای جلوگیری از تکرار تجاوزات اسرائیل اتخاذ کند.

این وزارتخانه با ارسال پیامی به شورای امنیت آورده است: حملات اسرائیل با هدف طولانی کردن بحران سوریه و بالا بردن روحیه بقایای تروریست ها در این کشور است. همچنین تل آویو قصد دارد با تداوم این حملات بر مشکلات داخلی خود سرپوش بگذارد و از آنها فرار کند.

وزارت خارجه سوریه افزود: حملات اسرائیل بنا به دلایلی صورت می گیرد که جامعه جهانی به خوبی از آن آگاه است.

دمشق در ادامه از شورای امنیت خواست که در چارچوب منشور سازمان ملل متحد، نسبت به مسائل که مهمترین آنها حفظ صلح و امنیت جهانی است مسئولیت پذیر باشد.

کد مطلب 4519926

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