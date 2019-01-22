به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیما فیلم، مجید میرخان تهیهکننده «آخر خط» در ارتباط با شروع مجدد تصویربرداری این مجموعه پس از ۲ هفته توقف گفت: به دلیل مشکلات مالی تصویربرداری این پروژه دو هفته متوقف شد و با گفتگوهایی که با مدیر سازمان صداوسیما و مسئولان شبکه سه سیما داشتیم، این سریال برای پخش در شبکه سه آماده میشود.
تصویربرداری مجموعه «آخر خط» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا مسعودی از ۲ ماه پیش در منطقه سوهانک شروع شده است و تا پایان اسفندماه نیز همچنان در این منطقه ادامه دارد و پس از آن گروه برای ضبط پایان کار به مدت ۲ ماه راهی لبنان میشوند.
امیر غفارمنش به عنوان جدیدترین بازیگر، سه هفته پیش با این پروژه قرارداد بست و جلوی دوربین رفته است که در «آخر خط» در نقش یک روحانی بازی دارد.
مجموعه «آخر خط» مضمونی کمدی و بسیار طنز دارد و داستان ۲ پسرخاله است که بسیار شرور هستند و خانوادهها از دست این ۲ نفر به ستوه آمدهاند. این ۲ به دلیل انجام جرمی به زندان میافتند و از آنجا تصمیم به مهاجرت از کشور میگیرند که...
شهین تسلیمی، کمند امیرسلیمانی، عباس جمشیدی فر، اشکان اشتیاق، داریوش سلیمی، علی صبوری، غزال وکیلی، مهسا باقری، مهران رجبی و امیر غفارمنش تاکنون جلوی دوربین این سریال رفتهاند.
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