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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۰۵

با حل مشکلات مالی؛

ضبط «آخر خط» هفته آینده از سر گرفته می‌شود/ دلایل توقف پروژه

ضبط «آخر خط» هفته آینده از سر گرفته می‌شود/ دلایل توقف پروژه

تصویربرداری سریال « آخر خط» علیرضا مسعودی پس از دو هفته توقف، از هفته آینده مجدداً در سوهانک تهران شروع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیما فیلم، مجید میرخان تهیه‌کننده «آخر خط» در ارتباط با شروع مجدد تصویربرداری این مجموعه پس از ۲ هفته توقف گفت: به دلیل مشکلات مالی تصویربرداری این پروژه دو هفته متوقف شد و با گفتگوهایی که با مدیر سازمان صداوسیما و مسئولان شبکه سه سیما داشتیم، این سریال برای پخش در شبکه سه آماده می‌شود.

تصویربرداری مجموعه «آخر خط» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا مسعودی از ۲ ماه پیش در منطقه سوهانک شروع‌ شده است و تا پایان اسفندماه نیز همچنان در این منطقه ادامه دارد و پس‌ از آن گروه برای ضبط پایان کار به مدت ۲ ماه راهی لبنان می‌شوند.

امیر غفارمنش به‌ عنوان جدیدترین بازیگر، سه هفته پیش با این پروژه قرارداد بست و جلوی دوربین رفته است که در «آخر خط» در نقش یک روحانی بازی دارد.  

مجموعه «آخر خط» مضمونی کمدی و بسیار طنز دارد و داستان ۲ پسرخاله است که بسیار شرور هستند و خانواده‌ها از دست این ۲ نفر به ستوه آمده‌اند. این ۲ به دلیل انجام جرمی به زندان می‌افتند و از آنجا تصمیم به مهاجرت از کشور می‌گیرند که...

شهین تسلیمی، کمند امیرسلیمانی، عباس جمشیدی فر، اشکان اشتیاق، داریوش سلیمی، علی صبوری، غزال وکیلی، مهسا باقری، مهران رجبی و امیر غفارمنش تاکنون جلوی دوربین این سریال رفته‌اند.

کد مطلب 4520133
عطیه موذن

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