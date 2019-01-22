سه نفر در رابطه با برداشت غیرمجاز پول در مریوان دستگیر شدند

سرهنگ فرمان حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: طی شکایت تعدادی از شهروندان مریوانی با موضوع برداشت غیر مجاز از حساب های بانکی آنها پرونده ای به صورت ویژه تشکیل و در اختیار پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: با انجام کارهای تحقیقاتی لازم پلیس موفق شد سه نفر را که اقدام به برداشت غیر مجاز مبالغی از حساب تعدادی از شهروندان مریوانی کرده بودند را شناسایی و دستگیر کند.

فرمانده انتظامی مریوان ادامه داد: متهمان در تحقیقات اولیه و فنی که توسط ماموران پلیس آگاهی مریوان از آنها صورت گرفت به برداشت ۱۵۰ میلیون ریال وجه از حساب افراد متشاکی اعتراف کردند.

حیدری یادآور شد: همچنین در بررسی های بیشتر مشخص شد این افراد از طریق شبکه های اجتماعی و با حضور در فضای مجازی جرائمی از قبیل مزاحمت، توهین، اهانت و هتک حیثیت را انجام داده اند.

وی بیان کرد: با تشکیل پرونده و تکمیل آن، متهمان به مراجع قضایی معرفی و فرستاده شدند تا در خصوص پرونده آنان دستورات قضائی لازم صادر شود.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مریوان در پایان سخنان خود گفت: از شهروندان تقاضا داریم در حفظ و نگهداری از کارت های بانکی و شماره رمز آنها دقت بیشتری داشته باشند و در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی اطلاعات خود را فاش نکنند تا زمینه سواستفاده این افراد فراهم نشود.