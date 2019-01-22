بیستمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر بیستمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز دقایقی پیش در سالن همایشهای بینالمللی سازمان حفاظت محیط زیست با حضور مسئولان، کارشناسان و رسانهها آغاز به کار کرد.
نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، مدیر برنامههای زیست محیطی آلمان، پیروز حناچی شهردار تهران، عیسی کلانتری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مسئولان و کارشناسانی از دستگاهها و نهادهای مختلف در این همایش حضور دارند.
مدیر برنامههای محیط زیست GIZ آلمان در این همایش گفت: اقتصاد سبز و توسعه پایدار امروز برای همه افراد آشناست و کشورهای مختلف از آن استفاده فراوان میبرند.
افزود: همانطور که همه ما متوجه اثرات منفی تغییر اقلیم در سالهای اخیر شدیم اثرات مختلف آن برای همه ما بسیار مهم است.
وی ادامه داد: سال گذشته کل روستاهای کالیفرنیا در آتشسوزی جنگلها از بین رفت و گردبادها در ایتالیا خسارات فراوان به دنبال داشت و در آلمان سالی بسیار گرم را پشت سر گذاشتیم.
مدیر برنامههای محیط زیست GIZ آلمان تأکید کرد: با افزایش گرم شدن کره زمین شمال شرقی آلمان به یک سرزمین استپی تبدیل خواهد شد. نشانههای دیگر همچون توفانهای گرد و غبار در کشورهایی همچون ایران نیز مشاهده شده است و این تنها آغاز یک تغییر بزرگ در اقلیم است.
وی ادامه داد: محافظت از محیط زیست همه ما را تحت تأثیر قرار میدهد. دولت آلمان بر این باور است که این چالش تنها با همکاری همه کشورها قابل رفع است.
مدیر برنامههای محیط زیست GIZ آلمان تأکید کرد: ما در حال حاضر فرایندهای خوبی در راستای تبدیل انرژیهای قدیمی به انرژیهای تجدیدپذیر آغاز کردهایم اما باید موارد دیگری را نیز در راستای حرکت به سمت توسعه پایدار مد نظر قرار دهیم.
وی با بیان اینکه صنعت ستون اصلی در بسیاری از کشورها و کلید رسیدن به این اهداف است گفت: سازمان همکاریهای بینالمللی آلمان GIZ به عنوان یک آژانس اجرایی از سال ۱۳۷۶ در ایران به مدت بیست سال بدون وقفه فعالیت داشته و همیشه به تعهدات خود به جمهوری اسلامی ایران متعهد بوده است.
مدیر برنامههای محیط زیست GIZ آلمان تصریح کرد: اجازه میخواهم به طور خاص بر همکاری معتبر بین GIZ و دفتر ملی لایه ازون تأکید کنم که خوشبختانه تا سال ۲۰۲۳ برای فاز دوم ادامه خواهد داشت.
وی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران خود را با اهداف بلندمدت مونترال هماهنگ کرده و این هدف با کاهش انتشار گازهای گلخانهای در کشور همراه است.
مدیر برنامههای محیط زیست GIZ آلمان ادامه داد: این فرایند شامل سه رویکرد است. اول استفاده از مولدهای طبیعی، دوم بهینهسازی مصرف انرژی و سوم رویکرد توسعه پایدار در مصرفکنندگان انرژی در ایران.
وی در پایان گفت: علاوه بر این در دو پروژه مکمل نیز همکار هستیم که بودجه آن توسط وزارت محیط زیست آلمان تأمین میشود و به یک رویکرد توسعه پایدار کمک میکند. اول پروژه مدیریت مواد مخرب لایه ازون و دوم پروژه مشارکت جهانی برای حفاظت از محیط زیست و مبارزه با تغییر اقلیم که با رویکرد کاهش انتشار گازهای گلخانهای انجام میشود.
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